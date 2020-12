Zrušení postupu? Faul na ambice klubů. Berbrovina, zní ze Vsetína

Podraz. Nesmysl. Berbrovina. Tak reagují zástupci prvoligových klubů na údajnou myšlenku zástupců APK, že by vítěz Chance ligy nepostoupil do extraligy. „Nic takového jsem nezaslechl, a to jsem byl ve čtvrtek na svazu,“ reaguje Pavel Hinner, generální manažer HC RT Torax Poruba. „Měli jsme dozorčí radu, nikdo se o ničem takovém nezmínil, tak nevím. Byl by to podraz. Faul. Některé týmy před sezonou vyhlásily ambice, ať jsme to byli my, Kladno, Slavia, možná Vsetín... Nainvestovaly se peníze a teď by to přišlo vniveč?“

Překvapený byl i Daniel Tobola, jednatel VHK Robe Vsetín. „O té aktivitě nic nevíme. Ale myslím, že to neprojde. Byl by to nesmysl. I když v této republice je všechno možné. Máme zkušenosti, že pravidla se dají měnit i během sezony. Ale tohle už by bylo silné kafe. Byla by to slušná berbrovina.“

Podobně smýšlí i vsetínský sportovní manažer Radim Tesařík: „Kdyby se to schválilo, nemusíme první ligu ani hrát.“

Poruba je sice v Chance lize aktuálně až devátá, ale poskládala velmi ambiciózní kádr. S tím, že by o nejvyšší soutěž chtěla bojovat. Stejně tak Jágrovo Kladno nebo pražská Slavia. „Pravidla pro soutěž, byť je zkrácená, byla daná,“ tvrdí Hinner. „Bylo by férové, aby byl vítěz soutěže oprávněný postoupit do extraligy. Měnit to během sezony by bylo dost netradiční. Slušně řečeno.“

Hinner upozorňuje, že kdyby se o postup nehrálo, odrazilo by se to před sezonou i na skládání kádru a investic do něj. „Kdyby to tak bylo, tak můžete první ligu odehrát s polovičními náklady a ušetřit řádově deset milionů korun,“ říká porubský manažer.

„Ne, že by vám bylo jedno, jestli budete hrát na špici, nebo na konci tabulky, ale obrazně řečeno si nemusíte pořizovat kvalitní hráče na postup. Samozřejmě, je to loterie, jestli vám investice vyjde, ne vždycky se musí dařit, ale děláte všechno pro to, aby se vám cíl splnil. A kdyby se nepostupovalo, tak hráčům nedáte takové smlouvy, nepřitáhnete jich tolik a odehrajete to za levnější peníz,“ dodává Hinner

Poruba ambice neskrývá. Postupovou stopku by brala jako zářez. Stejně tak Kladno a všechny další kluby s nadějí na elitní soutěž. „Nějaké zápasy nám nevyšly, jsme devátí, ale tabulka je tak vyrovnaná, že stačí tři zápasy vyhrát a jste zpátky na špici,“ míní Hinner. „A hlavně tam je play off, které bude rozhodující. Jestli do něho půjdete z prvního nebo šestého místa, je v podstatě jedno.“

Na první Jihlavu ztrácejí Ostravané deset bodů, mají o dva zápasy méně. „Panika ne, nespokojenost ano,“ popisuje Hinner. „Postavení v tabulce neodpovídá kvalitě mužstva, byť to zkreslují počty zápasů. Tak jsem to i prezentoval hráčům, ať se z toho nepodělají. Je ještě spousta zápasů, kluci byli pod tlakem, všichni nás pasovali do role favorita, každý se na nás chce vytáhnout. Jsou svázaní, že musí, to jsem se snažil rozvolnit, věřím, že se vrátíme na čelo. A také věřím, že šanci na boj o postup prvoligové kluby neztratí. To by byl podraz.“