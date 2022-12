Jonák opět katem Zlína: Upletl jsem si na sebe bič. Rivalovi dal už šest gólů

V prvním derby se Zlínem jste dal jednu branku, pak dvě a teď už tři. Takže příště čtyři?

(úsměv) „Docela jsem si na sebe upletl bič. Dělali jsme si z toho srandu, že mě teď čekají tři góly. Už ani nevím, s kým jsem se o tom bavil, ale říkali jsme si, že by to bylo vtipné. Asi je to napsané někde v knížce.“

Sedl vám zápas?

„Úplně bych neřekl, že jsem hrál nějaký výborný zápas. Dostal jsem se do tří, čtyř šancí a třikrát to tam spadlo. Ten třetí gól ani nevím jak. Nějak se to tam poodráželo, netuším, jestli mi to šlo do brány od břicha nebo od hlavy. Nějak to tam dolítlo. Bylo k tomu potřeba dost velké štěstí. Že se mi daří proti Zlínu, je náhoda. Nic většího bych za tím nehledal. Nějak mi to tam padá.“

Beranům jste dal šest gólů z vašich celkových devíti. Neměl byste se víc trefovat i proti ostatním soupeřům?

„Samozřejmě. Vstřelil jsem gól jenom v pěti zápasech. Moje střelecká výkonnost by měla být konzistentní.“

Byl Zlín pod Milošem Říhou jiný než dřív?

„Pro nás to bylo těžké z hlediska taktiky. Oni týden trénovali a úplně jsme nevěděli, s čím na nás přijdou a co můžeme čekat. Byly tam od nás chyby. Ve třetí třetině Zlín dominoval a my už jsme bránili výsledek. Naštěstí jsme pak přidali ještě pojišťovací gól.“

Vy jste se pod trenéry Weintrittem a Kucharczykem rozjeli, co? Vyhráli jste osm posledních utkání.

„Už jsme se o tom bavili. Všechny zápasy končí o gól, o dva. Výsledky jsou strašně těsné. Ale je důležité, že jsme je dokázali zvládnout. Za to patří týmu kredit. Moc dobře si uvědomujeme, jaký jsme měli začátek sezony. Pětkrát jsme vyhráli a už jsme si asi mysleli, že je březen a jdeme z prvního místa do play off. A ono se to velmi rychle otočilo proti nám. Teď na takové věci vůbec nemyslíme.“