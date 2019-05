Slovan jako Vsetín? Angažmá měl slíbit Růžičkovi muž se stínem krachu | iSport.cz

Situace kolem dalšího angažmá Vladimíra Růžičky se pořádně zašmodrchala. V Chomutově, který spadl do první ligy, skončil. Litvínov o něj nakonec nestál. Rokování se Slovanem Bratislava, který každý rok končil v KHL mnohamilionovým dluhem vůči hráčům, už mělo být podle informací deníku Sport ve finále. Měl už prý dokonce obdržet i návrh smlouvy.

Jenže když v pondělí večer Slovan svolal tiskovou konferenci, kde oznámil, že se příchod nového investora z České republiky nekoná, padla i akce Růžička. Novináři se tázali viceprezidenta klubu Juraje Širokého mladšího, jak to vypadá se smlouvami, kádrem a realizačním týmem. Na dotaz ohledně trenérů odpověděl nečekaně: „S naším trenérem Vlado Országhem jsme se nebavili, jestli by pokračoval i v jiné soutěži než v KHL. Je to teď velmi čerstvé.“

A jednání s Růžičkou? „O tom jsem nevěděl,“ hned vypálil Široký. Podle informací Sportu ale klub s českým trenérem jednal, chtěl ho. Jen evidentně nejužší vedení klubu o téhle akci nemělo zprávy.

Růžička v těchto dnech měl podepsat smlouvu, kdyby pokračovala ve městě KHL. Takhle? Situace se mění. Slovan nemá nic. Začíná od nuly, dokonce je i otazník, v jaké hale bude hrát, protože stadion Ondreje Nepely, kde se odehrálo mistrovství světa, patří městu a Bratislavě klub dluží peníze za nájem. Vladimír Růžička v tuto chvílí rozhovor pro Sport odmítl.

Velká zloba se znovu valí na hlavu sportovního ředitele Ondřeje Štefla. „Pohřbil Vsetín a teď pohřbí i KHL v Bratislavě,“ prohlásil jeden ze zaměstnanců klubu, který chtěl být v anonymitě. Angažmá měl slíbit Růžičkovi, mluvilo se i o tom, že v roli trenéra brankářů nastoupí bývalý reprezentační gólman Roman Čechmánek.

Slovan jako Vsetín?

Ironií je, že přesně před rokem se fanklub Slovanu do někdejšího vsetínského funkcionáře ostře opřel. Bouřil se, chtěl jeho odvolání, inicioval i výzvu, že buď Štefl, nebo lidé na tribunách.

„Nesmíme dovolit, abychom skončili jako Vsetín, my jsme Slovan a toto nedovolíme! Fanklub Slovanu proto vyhlašuje, že neakceptujeme setrvání Štefla v klubu,“ stálo v prohlášení. Nakonec se bojový stav uklidnil. Slovan další sezonu rozehrál, dohrál a dlužil. Tedy jako vždy.

Vsetín opouštěl extraligu v roce 2008 v hodně podobné atmosféře jako Slovan teď KHL. Neplatil závazky vůči hráčům, dluhy rostly. Štefl byl tehdy prakticky jediným mužem, který o hokeji rozhodoval, a liga klub vyloučila ze soutěže. Funkcionář pak navíc od soudu dostal roční podmínku za hospodaření.

Do velkých problémů zajel během sedmi let v KHL i Slovan. Klub nasliboval peníze, pak je z něj hráči horko těžko dostávali, kádr se skládal za pochodu, vždycky až v rozjeté sezoně. V té poslední získal jen zoufalých 33 bodů, nejméně v historii. „Investor nám nedopadl, takže se pro příští sezonu přihlásíme do slovenské extraligy. V KHL jsme oznámili, že se nám nepodařilo věci dotáhnout tak, abychom doplatili všechny peníze v termínu,“ oznámil Široký.

Růžičkovi padlo angažmá na hodně nejisté adrese. A mocná liga dostala další ránu v plánu, jak se původně chtěla stát globální evropskou velkosoutěží. Pryč je český Lev Praha, chorvatský Medveščak Záhřeb i ukrajinský Doněck. Nepovedlo se ligu rozšířit do Paříže, Berlína ani do Londýna. Hraje se v Pekingu (Kunlun), kde to nikoho extra nezajímá. Dál se v lize drží jen finský Jokerit Helsinky, Riga z Lotyšska plus Astana (Kazachstán) a Minsk (Bělorusko).