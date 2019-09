Jandač o vyhazovu z Ruska. Skončil u doktora, s hvězdou problém neměl | iSport.cz

Do této chvíle držel nešťastný primát Nikolaj Solovjov, jehož Novokuzněck vyhodil sedm dní po startu ligy v roce 2016. V Jandačově případě to klub zvládl ještě o den rychleji.

"Bylo to pro mě ohromně těžké, nyní jsem v Praze, byl jsem u doktora, beru antibiotika, která mi lékaři předepsali. Jsem pod jejich dohledem," začal rozhovor pro championat.com 50letý trenérský matador, který má s reprezentací zlato z MS 2010, kde byl asistentem Vladimíra Růžičky.

Vaz mu zlomily dvě porážky z úvodních tří utkání v nové sezoně. Jeho tým v 1. kole nestačil na Petrohrad (1:3), pak porazil Čerepovec (4:2) a padl s Podolskem (0:2). Nic moc výsledky umocněné faktem, že všechny duely hrála Magnitka před domácími fanoušky. Přidejme neuspokojivé poslední play off, kdy ambiciózní tým vypadl v prvním kole s Ufou a zaznamenal nejhorší výsledek za posledních šest let, a Jandač musel vyklidit trenérský kumbál.

"Po porážce s Podolskem za mnou přišel klubový boss, že už nespolupracujeme. Nedělal jsem z toho vědu, poděkoval jsem mu, že mě pozval do tak skvělého týmu. Dal mi šanci, vyzkoušel mě, věřil mi. Byla to pro mě nová zkušenost, opravdu se mi tady líbilo. Máte skvělou ligu, konkurenční a tvrdou, bylo to hodně zajímavé," citoval ruský server Jandačova slova.

"Loučení s týmem proběhlo normálně, přišel jsem do kabiny dva dny po zápase s Podolskem a popřál všem hodně štěstí. Řekl jsem hráčům, ať nezoufají, pokračují v práci a zkusí potěšit fanoušky. Mluvil jsem i s kapitánem Mozjakinem, máme spolu normální vztah, neměli jsme žádné problémy. Všechno, co o nás napsala média, byly výmysly. Komunikace probíhala úplně normálně."

Jandačovým nástupcem se stal Ilja Vorobjov, jenž byl volný od července, kdy byl odvolán od ruské reprezentace. V Metallurgu má skvělé jméno, v roce 2016 vyhrál s klubem celou KHL. Vorobjov si v týmu překvapivě ponechal i Jandačova asistenta Jiřího Kalouse.

Jiří Kalous v Magnitogorsku bude pokračovat i po konci Josefa Jandače. • Foto Barbora Reichová / Sport

Potřebuju klid a odpočinek

"Má smlouvu, svou práci dělá výborně. Pokud mu dají prostor, věřím, že to Magnitogorsku přinese užitek. Jsem rád, že Jirka v klubu zůstal, držím mu palce," řekl Jandač a reagoval i na slova nového kouče, který ruským médiím sdělil, že tým není připravený.

Stalo se tak po porážce 0:3 od Nižněkamsku, ještě předtím Vorobjov při svém obnovené premiéře na střídačce prohrál 2:3 s Jekatěrinburgem. "Hráči neměli fyzičku ani pohyb, bez toho nemají v moderním hokeji co dělat," lamentoval Vorobjov. Po pěti kolech má Metallurg na svém kontě tři body, méně jich v celé KHL získalo jen Dinamo Minsk a Amur Chabarovsk.

"Vůbec nevím, o čem Ilja mluví, proto na to nechci vůbec reagovat. Mohu jen říct, že nám pořád chybělo pět, šest hráčů. Někdo byl nemocný, někdo zraněný. Těžko se pak trénuje, od začátku sezony jsme nebyli ani jednou kompletní. V důsledku toho jsme i prohrávali. Chyběl nám hodně i Honza Kovář, určitě by nám pomohl, je to skvělý hráč. Ale takový je život, má dítě a rozhodl se jít do Švýcarska."

Jandač měl v Metallurgu smlouvu na dva roky, které ale nedokončí. "Mrzí mě to, v Magnitogorsku se mi líbilo, nemůžu říct, že je to špatné město. Ano, je tu velká fabrika, ale lidi jsou super, stejně tak místní arena a fanoušci. Jsou velmi upřímní," dodal Jandač a předestřel i své další plány.

"Byl jsem nemocný a přecházel jsem to. Po návratu do Česka jsem musel navštívit svého lékaře. Potřebuju odpočinek, klid a rehabilitaci. Musím si všechno zanalyzovat. Co bude dál, to se uvidí. Je těžké odhadovat, co přijde."