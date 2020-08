Mlčení v Rusku? KHL zatajila celý tým v karanténě, píše finský deník | iSport.cz

Tomáš Zohorna působí v Chabarovsku už pět let. Vrátí se do klubu i na novou sezonu? • Profimedia.cz

Situace v Rusku byla horší, než po otevření extraligových stadionů. Zatímco v Česku se vyskytlo jen pár případů nakažených, v KHL jich zasáhly desítky. Nejvíc nemoc zasáhla Avangard Omsk, kde se objevilo po zahájení přípravy na ledě dvacet nakažených. Sergej Šumakov byl prvním hráčem, jehož jméno bylo zveřejněno. CSKA Moskva oznámil sedm případů, další se objevily v Čerepovci a Novgorodu. A jak tvrdí finská média, čísla jsou zkreslená, neboť úplně všechno se ven nedostalo.

Kluby KHL začaly z preventivních důvodů každý týden testovat hokejisty a členy realizačních týmů. Jinak ovšem liga opatření moc neřeší. Podle Iltalehti byla situace v ruských klubech pravděpodobně horší, než jak to bylo prezentováno. Ale zlepšuje se. Uzdravení hráči jako Šumakov se už vrátili k přípravě, což jsou pozitivní zprávy.

„U hráčů se neobjevily žádné další pozitivní testy. Pokud jde o Torpedo, tým se vrátí k tréninku 9. srpna,“ napsal finský list. Sezona KHL má začít 2. září, tedy za necelý měsíc. To stále platí a vedení soutěže dělá všechno, aby zahájila podle plánu.

Podle různých pramenů se však dá předpokládat i to, že se to nepovede. „Nikdy nevíte, co se může stát. To je KHL,“ řekl zdroj Iltalehti. Liga údajně dokončila dvě až tři verze zápasového programu pro příští ročník. Jednu z nich vydá v pátek večer.