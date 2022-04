Zpověď Čecha o KHL: V Rusku hrát už nebudu. Utéct dřív by bylo likvidační

Deník Sport s jedním hokejistou, který odehrál sezonu v KHL, promluvil. Slíbil mu anonymitu, když zkusí vysvětlit celou situaci ze svého pohledu. Cítí, že tím může ostatním pomoci, přiblížit situaci profesionálního sportovce pod kontraktem v Rusku. Jméno nechce zveřejnit z obav, že by čelil po rozhovoru napadání na sociálních sítích jako někteří další, kteří o KHL mluvili. Netouží být středem pozornosti. Jen by rád uvedl věci na pravou míru tak, jak je vnímá a vidí on. Tady je jeho příběh:

„Vím, že v Rusku už určitě hrát nebudu. Kdyby třeba zítra konflikt na Ukrajině skončil, pro mě se v tomhle nic nemění. Minimálně do doby, než se tam změní režim, do Ruska hokej hrát nepůjdu. Jen není všechno jen černé, nebo bílé. Třeba v našem klubu jsem potkal hodně skvělých lidí, kteří se ke mně chovali vždycky slušně a plnili, na čem jsme se domluvili. Jen teď máme zkrátka možnost odejít a z mého pohledu se tam nedá vracet.

Chtěl bych vám jen trochu přiblížit, proč nebylo tak snadné odjet v rozjeté sezoně. Proč většina cizinců ročník KHL dohrála. Psali mi třeba rodinní kamarádi, co tam pořád dělám, ať už odletím. Mně i ostatním klukům pak psali i neznámí lidé. Dostávali jsme vzkazy, že máme umřít, že máme na rukou ukrajinskou krev, hnusné věci o dětech. Je to hodně nepříjemné, ale jestli mi někdo napíše hloupou zprávu na Instagram, jsem na to asi zvyklý. Pokud to nepřerůstá do toho, že pak doma poslouchá něco vaše rodina, vydržíte to.

Nejvíc mi vadí, že lidi nejsou informovaní, kolikrát ani novináři na sociálních sítích. Udělají rychlý soud, co jsme měli udělat a jak se rozhodnout. Přitom nám ani nenapíší, nezeptají se. Lidi je sledují, berou jejich názor jako fakt. Z mého pohledu je to zvláštní doba. Pokud by to bylo tak, že mám možnost odejít, ale nechci, fajn. Ať si nás každý soudí. Jenže když nevíte? Vykládá se třeba něco o Švédech, jak se vyplatili částkou třicet milionů, a přitom to není pravda…

Mezi hráči se samozřejmě válka řešila hodně. Nachystali jsme jako cizinci dopis pro IIHF, měli jsme i velkou skupinu na WhatsAppu, kde se všechno probíralo. Hodně hráčů tam psalo, že hned druhý den odlétá, když všechno začalo. Jenže ti byli nakonec první, kteří dali od dopisu ruce pryč, že ho nechtějí posílat nikam.

V našem klubu jsme šli ve skupině dalších zahraničních hráčů za vedením, že bychom chtěli hned odejít. Řekli nám, že můžeme, ale musíme jim zaplatit dvě třetiny zbývajícího kontraktu. Abych byl ještě přesnější, ne, že tam tyhle peníze musíme nechat a škrtnout si budoucí výdělky, což by takový problém nebyl. Ale opravdu je zaplatit. Jen tak se vyvážete ze smlouvy. Takže pokud máte smlouvu třeba ještě na dva roky, sečtete peníze za zbytek rozjeté sezony, celkovou sumu za další roky a z toho dáte dvě třetiny. V tu chvíli jste volní.

V mém případě by to bylo tak, že bych musel prodat třeba nemovitosti, které jsem bral jako investici do budoucna. Asi bych peníze na vyplacení z kontraktu dohromady dal, když jsem si to počítal. Jenže by to bylo likvidační. Dřel jsem celý život proto, abych dostal dobrou smlouvu, ale desítky milionů z kapsy prostě nevytáhnete jen tak.

Bral jsem to tak, že mojí jedinou šancí je IIHF. Že do všeho vstoupí, řekne, jak se smlouvy s KHL ruší a z pohledu mezinárodní federace pozbývají platnost. Tím pádem na nás nepadají žádné sankce za porušení smlouvy, kdybychom opustili klub. Doufal jsem, že když hokejová federace vyškrtla Rusko z mezinárodních turnajů, bude stejně tvrdá i ke KHL. Ale když jsem pak viděl, že do Ruska odchází René Fasel (bývalý prezident IIHF), pochopil jsem, že nic takového nepřijde. Kontakty má pořád velké, bylo jasné, že IIHF neudělá už proti Rusku nic.

Klubový manažer nám řekl, ať dohrajeme sezonu. A jestli budeme chtít odejít pak? Můžeme. Nebude dělat problémy, ať máme platnou smlouvu, nebo ne. Na naši organizaci nemůžu říct ani půl slova. Nachystala papíry, že pokud se stane něco vážného a budeme cítit nebezpečí, je připravené letadlo. Za dvanáct hodin letíme do Dubaje, do Istanbulu, kamkoliv to půjde.

Klub jsme požádali, že nechceme být na Instagramu, na klubových videích. Za sebe vám ale řeknu, že jsem nikde přímo válečnou propagandu nezaznamenal. Co jsem chytil, šlo o jeden přípravný zápas, jinak nikde jsem žádná písmena „Z“ nepozoroval. V klubu nám řekli, že budou kontrolovat lidi s cedulemi u vchodu do haly. Pokud tam něco takového najdou, hned to vyhodí. Náš klub tohle nechtěl podporovat. Ani jsem neviděl nic na zápasech venku.

Propaganda tam pro mě nebyla tak velká, jak se u nás říká. Spíš to byla propaganda ve stylu, že se normálně dál hraje hokej a Rusko se tváří, že se nic neděje. Nápisy oslavující Putina nikde nebyly.

Nechci, aby to někdo pochopil špatně, ale náš klub se k nám opravdu choval dobře, profesionálně. Teď nás nechá jít kamkoliv, když skončila sezona. Věřím, že i tuhle část dohody splní, a jako cizinci budeme volní.

Vidíte, že celkové chápání konfliktu je v Rusku různé. Jasně že taky kolem sebe slyšíte názory, že Ukrajina byla součástí Sovětského svazu a tak by to mělo fungovat i dál. V ruské televizi jede propaganda, lidé, kteří jí nevěří, umí většinou dobře anglicky, vycestovali někdy mimo Rusko. Ale ostatní? Jsou masírováni odmala, nemají šanci tomu moc uniknout. Je to těžké, ale prostě jen konzumují informaci, přebírají názor. Vlastně ani nevíte, jak byste se mohli dozvědět, že je to jinak. Nemáte vzdělání, každý den sledujete televizi, kde slyšíte, jak Rusko pomáhá. Pak jsou tam samozřejmě i ti, kteří moc dobře vědí, co se děje a podporují to. Z nějakého důvodu si myslí, že Rusko je velké a mělo by být ještě větší.

Když to shrnu, můj tým se ke mně choval skvěle. Přesto návrat do KHL nepřipadá v úvahu, což jsem jim i řekl. Něco jiného je tam sezonu dohrát, mít možnost všechno ukončit a odejít. Nebo dohrát sezonu, mít možnost odejít a vracet se zpátky. To je z mého pohledu odlišná věc.

Hlavně věřím, že na Ukrajině přestanou zbytečně umírat lidi a válka skončí. Nic si nepřeju víc. Věřím, že takhle to cítíme asi všichni, vy i my hráči.“