Jaškinova ostuda! Podpořil ruskou armádu a hrál ve vojenském dresu

Neuvěřitelnou ostudu způsobil Dmitrij Jaškin, který si tak zabouchl jakékoli dveře do českého národního týmu, ale snad i na hranicích jej pošlou zpět. Dnes se v Rusku slaví Den obránců vlasti, dřív Den Rudé armády, a s přáním přišel i hokejový Petrohrad, kde český forvard působí. SKA na svém Twitteru zveřejnilo video, kde Jaškin říká: „Všechno nejlepší ke Dni obránců vlasti.“ Klub navíc dnes nastoupil ve vojenských dresech s ruskou vlajkou…

Do KHL odešel před touto sezonou. Do Petrohradu přišel z NHL, kde působil v dresu Arizony a vinnou zranění se víc neprosadil. Už jen samotný návrat do Ruska (dříve hrával za Dynamo Moskva) způsobil s ohledem na válku na Ukrajině pořádné pozdvižení.

Jaškin si navíc přivřel vrátka do národního týmu, jelikož český hokejový svaz rozhodl, že hráči působící v KHL nebudou zvaní. Nyní lze říci, že vrata se nadobro zabouchla…

„Všechno nejlepší ke Dni obránců vlasti,“ říká Jaškin ve videu, které Petrohrad zveřejnil na svém Twitteru věnovaný ruské armádě.

Jaškin se sice narodil v Omsku, ale jeho otec hrával v Česku a sám 29letý útočník dokonce reprezentoval českou reprezentaci na světovém poháru i na mistrovství světa.