Koučoval ve finále Stanley Cupu, má zlato na MS. Teď má Gallant vést čínský klub v Rusku

V Columbusu vedl Davida Výborného, na Floridě zase Jaromíra Jágra. S týmem Vegas postoupil v jeho první sezoně do finále Stanley Cupu. V NHL naposledy působil Gerard Gallant u New York Rangers, s Kanadou dvakrát vyhrál mistrovství světa. Teď odchází 61letý trenér do KHL. Na smlouvě se dohodl s týmem Kunlun Red Stars, s nímž byla spojována i další jména jako Mike Babcock a John Tortorella.

„Gerard Gallant míří do Ruska trénovat v KHL. Oznámení by mělo být zveřejněno tento týden,“ hlásil kanadský novinář Pierre LeBrun na síti X už ve čtvrtek ráno. Ne, že by měl mezery ve znalostech zeměpisu. Kunlun sídlí technicky v Pekingu, nicméně v Číně však od pandemie covidu nehrál. Posledních pět sezon nastupoval k domácím zápasům v Mytišči nedaleko Moskvy a v příštím ročníku bude vystupovat v Petrohradu v aréně pro 22 500 diváků.

V měřítku ruské soutěže přitom Kunlun nemá žádný větší význam. Zvlášť, když se zdá, že Čína po olympijských hrách a pandemii opustila záměr podporovat profesionální hokej v zemi. S výjimkou první sezony 2016/17 se ani jednou neprobojoval do play off a 19 vítězství v běžné hrací době ze 68 zápasů předchozí sezony představovalo nejlepší výsledek za posledních pět let. Klub poté propustil Michaila Kravce, který tým vedl, a nyní se obrátil na Gallanta, člověka s bohatou a úspěšnou hráčskou i trenérskou historií.

Rodák z Prince Edward Islandu koučoval v základní části NHL 705 zápasů s dalších 31 v play off. Jako hlavní trenér v lize působil 11 sezon. Vedl Columbus, Floridu, Vegas a New York Rangers. Dělal rovněž asistenta v New York Islanders a Montrealu. V ročníku 2017/18 Gallant s tehdy novým týmem Vegas Golden Knights zvítězil v Pacifické divizi a prošel do finále Stanley Cupu, kde prohrál s Washingtonem. Po své nejúspěšnější sezoně získal Jack Adams Award pro nejlepšího kouče ligy. O dva roky byl propuštěn a nahradil ho Peter DeBoer.

Před třemi lety Gallant postoupil s Rangers do finále Východní konference. Na své zatím poslední štaci skončil po sezoně 2022/23, pak ho vystřídal Peter Laviolette. S týmem Kanady získal dvakrát zlato na světových šampionátech. V roce 2007 jako asistent a v Rize 2021 coby hlavní. Loni v prosinci vedl javorové listy na Spengler Cupu v Davosu.

Gallant prožil taky velmi bohatou hráčskou kariéru. Za 11 sezon nastoupil v NHL k 615 zápasům, v nichž posbíral 480 bodů. Byl dlouholetým parťákem Steva Yzermana v elitní lajně Detroitu. Jako trenér vyhrál juniorský Memorial Cup, působil v QMHJL, IHL a AHL, než nakonec vystoupal až do NHL. Po přestávce se k trénování má vrátit. Ovšem na hodně překvapivé adrese.