Jsme lepší, zní jednohlasně od Flyers! Nový maskot se podobá Voráčkovi

NHL je v posledních týdnech bohatá na zajímavé události. V Tampě měnili generálního manažera, Ottawa vytrejdovala největší hvězdu Erika Karlssona. S novinkou nyní přišla i Philadelphia, i když jde o poznání úsměvnější věc. Představila totiž nového maskota, kterým se stala postavička jménem Gritty.

Oranžové chlupaté stvoření připomínající figurky ze seriálu „Sezame, otevři se“ ovládlo v pondělí odpoledne sociální sítě. Okamžitě následovaly vtípky zmiňující fakt, že příšerka vypadá jako o něco vousatější Jakub Voráček. „Jako bych se díval do zrcadla,“ usmál se tomu sám český útočník.

The evolution of Jakub Voracek 😂 pic.twitter.com/VZO6dKAccg — The Hockey Gods! (@HockeyGods) 24. září 2018

Jiní se podivovali nad tím, co má tohle podivné stvoření Flyers přinést. Nový maskot okamžitě začal provokovat jiné kluby a svou show završil závěrečným tweetem: „Dobrou noc, internete!“ Na to vtipně zareagoval kanadský novinář James Mirtle. „Jsem si jist, že dneska nikdo neusne,“ odepsal Grittymu. Zatímco děti se možná ve Wells Fargo Center budou bát chlupatého maskota, soupeři na ledě by měli mít nahnáno především z ofenzivy domácího mužstva. Produktivního Voráčka či Claudea Girouxe totiž doplnil navrátilec z Toronta James van Riemsdyk.

I když Flyers nemají na první pohled slabé mužstvo, v posledních šesti letech se ani jednou nedokázali prokousat alespoň do čtvrtfinále play off. Pravidelně střídají sezonu, kdy končí s hokejem hned po základní části, s vypadnutím s prvním možným soupeřem. Tak jako v minulé sezoně, kdy si v prvním kole vyřazovací fáze s Philadelphií poradil Pittburgh.

ČEŠI VE PHILADELPHII BĚHEM SEZONY 2017/2018 Jakub Voráček 82 zápasů (20+65) Radko Gudas 70 zápasů (2+14) Michal Neuvirth 22 zápasů (91,9% úspěšnost zásahů)

Pokud by tohle pravidlo mělo platit i dál, budou příští rok svěřenci Davea Hakstola už od dubna na golfu. S ničím takovým ale za Flyers nechoďte. „Jsme o dost lepší než loni. S JVR (Van Riemsdyk) k nám přišlo 35 gólů. Nejsme o nic horší než naposledy, naopak, takže samozřejmě chceme dojít daleko. Naše očekávání jsou dost vysoká. Samozřejmě chceme udělat play off a udělat tam nějakou neplechu,“ usmíval se během přípravy bek Shayne Gostisbehere. Právě on a Rus Ivan Provorov by měli být zárukou, že to Phille bude v nadcházejícím ročníku fungovat i směrem dozadu.

Provorov se přitom netajil tím, že potřeboval pár týdnů, aby se z hořkého konce sezony po vypadnutí s Penguins vzpamatoval. „Nenávidím prohry. Pár týdnů mi to trvalo, na druhou stranu se z toho člověk může něco naučit, otočit stranu a připravit se na novou sezonu,“ líčil 21letý zadák a kolega Radka Gudase, který v obraně Flyers začne už čtvrtou sezonu.

Jestli měli Flyers v minulém ročníku s něčím problémy, byla to hra v oslabení. Philadelphia dostávala gól v každé čtvrté početní nevýhodě, což je v této statistice řadilo na 29. místo v lize a byli tedy třetí nejhorší (75,8% úspěšnost). Hůře se s přesilovkami soupeře potýkali už jen Montreal a Islanders.

Druhý otazník pak fanoušci Flyers vidí v brankovišti. Michal Neuvirth i Brian Elliott rozhodně nejsou špatní gólmani, jejich chatrné zdraví z nich ale dělá asi nejkřehčí brankářskou dvojici v lize. V případě nouze může zaskočit 20letý kanadský mladík Carter Hart, který dlouhodobě odvádí famózní výkony v nižší WHL.

Philadelphia v minulé sezoně ukázala charakter. Na podzim po sérii 10 proher v řadě vypadala na ručník, pak ale Hakstolovo mužstvo najelo na vítěznou vlnu a postoupilo do play off ze třetího místa v divizi. V novém ročníku bude chtít víc. Vzlétnout až na vrchol.