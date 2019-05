To je fanoušek! Zápas Dallasu sledoval v dešti, klub mu věnoval lístky | iSport.cz

Venku lilo jako z konve, dokonce prý lítaly blesky, ale to ho neodradilo. Když už Dave před halou v Dallasu byl, tak si přece zápas vychutná. Jeho počin proslavil na Twitteru meteorolog Jesse Hawila, který fotografii s fanouškem nasdílel na sociální sítě a už to jelo.

Obratem snímek totiž převzala stanice TSN a brzy ho viděl celý hokejový svět. Ale kdo je ten prochladlý odvážlivec? Vedení týmu Stars se rozhodlo, že ho musí najít a vyhlásilo sociální pátrání.

„Jestli víte, o koho jde, dejte nám vědět. Chceme ho odměnit vstupenkami na utkání číslo 6,“ stálo na klubovém Facebooku i Twitteru.

Vše bylo brzy hotovo. odvážlivec se našel a nedělní utkání, které klidně může rozhodnout o postupu Stars do finále Západní konference (nebo také přesně naopak, stav série je před páteční pátou bitvou 2:2), bude sledovat přímo z hlediště haly.

„Nemůžu tomu uvěřit,“ vzkázal oddaný chlapík. Pěkný americký happy-end, že?

