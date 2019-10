Show NHL v Praze! Miláček Voráček, fans z celého světa i vzpomínka na Gotta | iSport.cz

Atmosféra v hledišti? Nač spěchat, skvělá byla už na metru nebo před halou. Všude bylo vidět množství dresů obou klubů, a také osobností. Samozřejmě hlavně hokejových. Kdo ví, kam si má správně stoupnout, mohl potkat například Martina Hanzala, Jiřího Hrdinu, Jana Platila, Filipa Pešána či druhého nejmocnějšího muže NHL Billa Dalyho.

Tribuny se pak hemžily řadou barev a nešlo zdaleka jen o červenou, bílou a oranžovou. Každý příznivec chtěl ukázat své hokejové znalosti, takže jste mohli vidět krásné originální dresy Mika Modana, Waynea Gretzkyho, Petera Forsberga, Johna LeClaira, Roda Brind´Amoura, Bobbyho Hulla a mnohých dalších.

Vládly ale aktuální tváře a fanoušci z celého světa. „My jsme přijeli z Lucemburska. Dneska NHL, zítra do Kladna na Jágra a pryč,“ řekl jeden z nich, který si nelámal hlavu s cenou lístků. „Všude se nadávalo, že byla vysoká, ale my jsme je sháněli hodinu po startu prodeje a skoro jsme neměli šanci,“ kroutil hlavou.

Tribuny se krátce před startem rychle zaplnily a bylo vážně našlapáno. Týmy přivedli na led maskoti Tommy Hawk (Chicago) a Gritty (Philadelphia) za pomoci hokejistů U10 a U11 pražské Sparty. Větší rachot? Ten patřil za zvuku hitu Wherever I May Roam od kapely Metallica hráčům Flyers. A tak to bylo celý zápas.

Mimochodem na rozbruslení se například Jakub Voráček, Kevin Hayes, Claude Giroux a Ivan Provorov proháněli bez helmy. To by jim v extralize neprošlo...

Americkou hymnu přišla zazpívat Marta Jandová, a vyslechla si potlesk, který ukázal, že v hledišti je i velké množství zámořských příznivců. Následovala minuta ticha za nedávno zesnulého mistra Karla Gotta a česká hymna v podání Petra Jandy. Atmosféra se dala srovnat s mistrovstvím světa!

Slavnostní buly vhodil bývalý brankář Dominik Hašek mezi Jakuba Voráčka a Davida Kämpfa. Ten následné úvodní vhazování zápasu proti Claudeu Girouxovi prohrál. A téměř okamžitě začalo skandování "let´s go flyers".

První střelu utkání si připsal Dominik Kubalík a diváky příjemně nažhavil. Fanoušci si pravda občas úplně nevěděli rady, kdo pravidelně do Vysočan chodí na Spartu, je zvyklý na něco jiného, ale fandilo se podstatně lépe, než před devíti lety při souboji Boston Bruins s Phoenix Coyotes. O tom není pochyb!

Když kamera zamířila mezi fanoušky tančilo se, skandovalo a poskakovalo. Vše se samozřejmě točilo kolem českých jmen. Když byl ve 4. minutě Voráček vyloučen, následovalo rychlé bučení. Hokej byl nejprve nepřesný, ale po první trefě Travise Konecnyho v 7. minutě se Flyers museli cítit jako doma. Tak hlučno rázem bylo.

Ale Chicago se nemuselo cítit jako parta cizinců, hodně se křepčilo i po gólech Blackhawks, po kterých se navíc v hale rozezněl hit Chelsea Dagger, tedy skladba, která se hraje na zápasech Chicaga.

Nepřesný hokej, který jasně předvedl, že sezona se teprve rozjíždí, se v průběhu utkání lepšil. Tribuny dokázaly ocenit pěkný hit, nebo třeba moment, kdy Kämpf obral o puk Girouxe.

Naopak superhvězdy Jonathan Toews a Patrick Kane se většinu času tvářily lehce otráveně. A ani jejich výkony nebyly většinu utkání úplně žhavé. Jenže tak to na začátku ročníku chodí, těžko čekat extrémy. Kane i přesto utkání zakončil s gólem a dvěma nahrávkami. A to mu zápas nesedl. Přesně takhle se pozná hvězda prvního formátu. A člověk si jen říká, jak asi musí zápasy Blackhawks vypadat, když se jejich elita rozehraje. Potenciál tam je obrovský...

Kromě hokeje byl nicméně hvězdou Gritty. Bláznivý maskot s očima mířícíma všemi směry vyváděl jako kdyby právě vypil kanystr s energetickým nápojem. Kde se objevil, tam byl celebritou. Zamířil i do horní části tribun, a to rovnou uprostřed zápasu. Co se stalo? Fanoušci začli křičet a NHL vyměnili za pár selfíček.

To se jen tak nevidí. I proto NHL v Praze stála za to.

