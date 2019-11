Faksa i Rittich za hvězdy. Pastrňák zase pálil a bodoval potřinácté v řadě | iSport.cz

Ocenění pro nejlepšího hráče zápasu získal i David Rittich, který chytil 34 střel a dovedl Calgary k vítězství 4:3 v prodloužení nad Arizonou. Do bohatého úterního programu zasáhl i druhý český gólman Petr Mrázek, který třikrát kapituloval v poslední třetině a prohrál s Carolinou 1:4 ve Philadelphii. U jediné branky Hurricanes asistoval Martin Nečas. Mrázek si připsal 24 zásahů.

Dallas vedl už po devatenácti sekundách 1:0 a po gólech Faksy, který měl před utkáním na kontě v tomto ročníku dvě branky, zvýšil na 2:0 a 3:1. Český útočník se v obou případech prosadil z dorážek. Nejdříve natřikrát překonal v šesté minutě Philippa Grubauera a v polovině zápasu opět skóroval z prostoru před brankou. Pětadvacetiletý centr byl při střelecké chuti, vypálil celkem sedmkrát, ale hattricku se už nedočkal.

"Chodím před branku každý zápas a dnes jsem měl štěstí, že se puk ke mně odrážel. Musíte být trpěliví a dříve nebo později za to budete odměněni," prohlásil Faksa. Z utkání si ale odnesl i šrámy na nose. "Sváděl jsem souboj s hráčem, otočil se a trefil mě loktem do nosu. Byla to nehoda," vysvětlil.

Faksův druhý zásah ještě na podnět trenéra Colorada Jareda Bednara zkoumali rozhodčí u videa. Kouč se domníval, že český útočník hrál se zlomenou hokejkou a v takovém případě měla být přerušena hra.

"Byl jsem si jistý, že to byl gól. Nejdříve jsem puk tečoval, poté dorazil. Až poté jsem si všiml, že je zlomená," popsal Faksa. Rozhodčí mu dali za pravdu. Bednar nechal prověřit i úvodní branku Dallasu a je prvním koučem, který neuspěl v utkání dvakrát s trenérskou výzvou. Colorado proto dostalo trest za zdržování hry.

Faksova formace má nové složení, jeho křídly jsou Andrew Cogliano a Blake Comeau. "Jsou excelentní. V obou zápasech, co jsou spolu, hráli výborně. Nechám to tak," komentoval změnu trenér Dallasu Jim Montgomery, který Faksu hodně využíval i v oslabení a přesilových hrách. V obou herních situacích strávil český útočník na ledě téměř čtyři minuty. "Speciální formace máme skvělé. Myslím, že dnes rozhodly zápas," řekl český hráč.

Dallas vyhrál v úvodních devíti zápasech sezony jen jednou. Následně ale ztratil v osmi utkáních jen dva body. "Je to o sebevědomí a toho teď máme hodně. Věděli jsme, že máme skvělý tým a že jen musí do sebe jednotlivé dílky zapadnout jako do skládačky. To se stalo. Musíme v tom pokračovat a vyhrávat, protože v této lize není jednoduché dostat se do play off," dodal Faksa.

VIDEO: Podívejte se na dva góly Radka Faksy v sestřihu

Pastrňák se prosadil typickým způsobem: v levém kruhu byl v přesilové hře připraven na přihrávku a střelou z první vyrovnal v 15. minutě na 1:1. Havířovský rodák tím překonal osobní maximum z roku 2017, kdy mezi 22. listopadem a 18. prosincem bodoval ve dvanácti utkáních v řadě.

Český útočník vede vedle tabulky střelců i produktivitu soutěže (15+15) a jako třetí hráč v klubové historii získal třicet bodů v prvních patnácti zápasech sezony. Přiřadil se k legendám NHL Philu Espositovi a Bobbymu Orrovi. Pastrňák je zároveň prvním hráčem Bostonu od roku 1976, který nasázel 15 branek v úvodních 15 zápasech.

Bruins v dalším průběhu smazali i ztrátu 1:3 a 3:4 a ve třetí třetině vstřelili pátý gól, který ale rozhodčí po trenérské výzvě odvolali. Zápas rozhodl v 50. minutě Ben Chiarot a pokazil tím jubilejní 1500. utkání Zdena Cháry. Slovenský obránce je třetím Evropanem a 21. hráčem celkově, který odehrál v NHL tolik zápasů. Stejnou metu překonali i Jaromír Jágr (1733) a Nicklas Bäckström (1564).

VIDEO: Podívejte se na 15. gól Davida Pastrňáka v sezoně

Rittich i Hertl byli vidět

Hertl skóroval do půl minuty poté, kdy neuspěl na druhé straně Dominik Kubalík v sólovém úniku střelou mezi betony. Odchovanec pražské Slavie objel branku a z otočky zvýšil na 3:0. Chicago zápas dvěma góly zdramatizovalo, ale při hře bez brankáře inkasovalo počtvrté. U tohoto gólu si připsal přihrávku Hertl, který byl také vyhlášen první hvězdou zápasu.

Šimek nastoupil v NHL poprvé od 12. března, kdy si v duelu ve Winnipegu přetrhl postranní i zkřížený vaz v pravém koleně a následně se podrobil operaci. Český obránce zblokoval z týmu nejvíce střel (4) a připsal si i pět srážek.

Rittich i přes tři inkasované góly udržel Calgary několika skvělými zákroky ve hře. Kanadský klub prohrával 0:2 a ještě v 57. minutě 1:3. Obrat odstartoval gólem Mattew Tkachuk, který zápas i v čase 64:26 rozhodl. "Nezačali jsme, jak jsem chtěli, ale měli jsme mocný finiš. To je dobré znamení. Musíme se ale naučit hrát celých šedesát minut od začátku do konce," podotkl Rittich, který minule vychytal čisté konto.

Výbornou formu potvrdil i proti Arizoně. Dokonce zlikvidoval přečíslení dva na nikoho. "Je to moje práce. Snažím se na ledě vydat ze sebe to nejlepší a pomoct týmu. Jsem rád, že jsme otočili zápas. Kluci zabojovali a vyrovnali při hře šest na pět. V prodloužení už jsem byl trochu unavený a byl jsem rád, že jsme hráli trochu víc v jejich pásmu," dodal český gólman.

Přínos současné týmové brankářské jedničky Ritticha vyzdvihl i spoluhráč Johnny Gaudreau. "Celou sezonu je neskutečný. Bez jeho zákroků bychom pravděpodobně neměli šanci na obrat. Poradil si i s nějakými úniky. Chytá velmi dobře," řekl.

Mrázek pustil první gól po teči. Carolina odpověděla povedenou kombinací, kterou odstartoval Nečas. Philadelphia ale strhla výhru ve třetí třetině na svou stranu, český gólman za žádnou branku nemohl. Dvakrát inkasoval z dorážky a Claude Giroux zpečetil vítězství z úniku.

Ondřej Kaše, který vynechal předchozích pět zápasů kvůli zranění, se vrátil do sestavy Anaheimu. Kalifornský klub vedl díky slepeným gólům z úvodu druhé třetiny nad Minnesotou 2:0, ale nakonec prohrál 2:4. Ve výtečné formě jsou newyorští Islanders, kteří porazili Ottawu 4:1 a připsali si desátou výhru v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:13. Mete, 16:48. Tatar, 17:16. Byron, 38:55. Mete, 49:07. Chiarot Hosté: 14:56. Pastrňák, 27:17. Clifton, 38:13. Bjork, 43:04. Kuraly Sestavy Domácí: Price (Kinkaid) – S. Weber (C), Mete, Petry, Chiarot, C. Fleury, Reilly – Gallagher (A), Danault, Tatar – Armia, Domi, Drouin – Byron (A), Poehling, Lehkonen – Suzuki, N. Thompson, Cousins. Hosté: T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Clifton, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Heinen, Krejčí (A), DeBrusk – B. Ritchie, Coyle, Bjork – Wagner, Kuraly, Senyshyn. Rozhodčí Joannette, St. Laurent – Flemington, Knorr Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 21 302 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:23. Clutterbuck, 35:34. Bardreau, 50:00. Cizikas, 50:40. Jo. Bailey Hosté: 07:44. Pageau Sestavy Domácí: Greiss (Varlamov) – Pelech, Pulock, D. Toews, Mayfield, Dobson, Boychuk – Lee, Barzal, Jo. Bailey – Beauvillier, B. Nelson, Brassard – Dal Colle, Cizikas, Clutterbuck – Johnston, Bardreau, Wahlstrom. Hosté: C. Anderson (A. Nilsson) – Chabot, N. Zajcev, Goloubef, Hainsey, Borowiecki, DeMelo – B. Tkachuk, Pageau, Duclair – Naměstnikov, Tierney, Co. Brown – Ennis, Anisimov, B. Ryan – N. Paul, Beaudin, Boedker. Rozhodčí MacDougall, Sutherland – Berg, Shewchyk Stadion Barclays Center, New York Návštěva 11 212 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:30. Couturier, 41:12. Konecny, 52:59. Farabee, 57:38. Giroux Hosté: 26:17. Wallmark Sestavy Domácí: Hart (Elliott) – Niskanen, Provorov, Braun, Gostisbehere, P. Myers, Sanheim – Farabee, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Konecny, Couturier (A), Lindblom – Voráček (A), K. Hayes, M. Raffl – Pitlick, Rubcov, Twarynski. Hosté: Mrázek (Reimer) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Gardiner, T. van Riemsdyk, Edmundson, H. Fleury – Foegele, Aho, Svečnikov – T. Teräväinen (A), J. Staal (C), Niederreiter – Nečas, Wallmark, Dzingel – Gibbons, B. McGinn. Rozhodčí Hanson, Dwyer – Racicot, Nansen Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 16 172 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:37. Jenner Hosté: 19:15. R. Smith, 27:35. R. Smith Sestavy Domácí: Korpisalo (Merzlikins) – Werenski, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Gavrikov, Kukan – Nyquist, Dubois, Bjorkstrand – N. Foligno, Jenner, J. Anderson – Milano, Wennberg, Atkinson – Bemström, Riley Nash, Sherwood. Hosté: M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Merrill, Theodore, Holden, Hague – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Nosek, Eakin, Glass – Carrier, N. Roy, Reaves. Rozhodčí CHarron, Luxmore – Cherrey, Fournier Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 15 435 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:29. Kerfoot, 52:36. Matthews, 53:06. W. Nylander Hosté: 25:40. Iafallo Sestavy Domácí: Andersen (Hutchinson) – Ceci, Rielly, Barrie, Muzzin, Holl, Dermott – Marner, Tavares, Moore – W. Nylander, Matthews, A. Johnsson – Kapanen, Kerfoot, I. Michejev – F. Gauthier, N. Shore, Petan. Hosté: Quick (J. Campbell) – Doughty, Martinez, Walker, B. Hutton, Roy, MacDermid – J. Carter, Kopitar, Grundström – Toffoli, Lizotte, Kovalčuk – D. Brown, A. Kempe, Iafallo – Lewis, Amadio, Clifford. Rozhodčí Rank, Pollock – Baker, Kovachik Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19 195 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:38. Copp Hosté: 04:44. Hischier, . N. Gusev Sestavy Domácí: Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), D. Kulikov, Beaulieu, Pionk, Sbisa, Bitetto – Ehlers, Scheifele (A), Wheeler (C) – Connor, Little (A), Laine – Copp, Lowry, Roslovic – Perreault, Gustafsson, G. Bourque. Hosté: Blackwood (Schneider) – Severson, P. K. Subban, A. Greene (C), Vatanen, Butcher, Tennyson – Hall (A), Hischier, Palmieri (A) – Zacha, J. Hughes, N. Gusev – J. Boqvist, Zajac, Coleman – Wood, Rooney, Simmonds. Rozhodčí Hebert, Nicholson – Mach, Nagy Stadion Bell MTS Place, Winnipeg Návštěva 15 325 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:19. Dickinson, 05:46. Faksa, 30:54. Faksa, 46:49. Perry Hosté: 19:24. Compher Sestavy Domácí: Bishop (Chudobin) – Lindell, J. Klingberg, Oleksiak, Heiskanen, Hanley, Fedun – Gurjanov, Seguin, Radulov – Ja. Benn, Dickinson, Pavelski – Janmark, Dowling, Perry – Cogliano, Faksa, Comeau. Hosté: Grubauer (Francouz) – Girard, E. Johnson, Cole, Makar, Zadorov, Graves – Jost, Kadri, Compher – Nieto, MacKinnon, Donskoi – Burakovsky, Bellemare, Calvert – Ničuškin, Kameněv, Jayson Megna. Rozhodčí Syvret, Rooney – Tobias, Pancich Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 108 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37:16. J. Gaudreau, 56:30. Tkachuk, 57:19. Giordano, 64:26. Tkachuk Hosté: 08:29. Keller, 24:09. Dvorak, 50:31. Hinostroza Sestavy Domácí: Rittich (Talbot) – Giordano (C), Brodie, Hanifin, Hamonic, Kylington, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan (A), E. Lindholm – Mangiapane, Backlund (A), Tkachuk – S. Bennett, D. Ryan, Quine – Rieder, Jankowski, Frolík. Hlavní trenér: Bill Peters. Hosté: Raanta (Kuemper) – Ekman-Larsson (C), Demers, Chychrun, Goligoski, Ness, Ljubuškin – Hayton, Dvorak, Kessel (A) – Keller, Schmaltz, Garland – Grabner, Stepan (A), Hinostroza – Crouse, Söderberg, Fischer. Hlavní trenér: Rick Rocchet. Rozhodčí Kozari, Schlenker – MacPherson, Daisy Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 824 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:25. Q. Hughes Hosté: 23:37. Bozak, 63:28. Schwartz Sestavy Domácí: Markström (Demko) – Edler (A), T. Myers, Q. Hughes, Ch. Tanev (A), Jo. Benn, Stecher – J. T. Miller, E. Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat (C), Gaudette – Leivo, B. Sutter, Virtanen – Schaller, Beagle, Eriksson. Hosté: Binnington (Allen) – Gunnarsson, Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Dunn, Faulk – Schwartz, B. Schenn, Thomas – Sanford, R. O'Reilly (A), Perron – Steen (A), Bozak, Blais – MacEachern, Barbašev, Sundqvist. Rozhodčí Dean Morton, Ian Walsh – Brian Murphy, Jesse Marquis Stadion Rogers Arena, Vancouver, BC Návštěva 18 789 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:27. Rakell, 21:52. Ja. Larsson Hosté: 29:34. Fiala, 41:28. Zuccarello, 44:37. E. Staal, 57:48. Parise Sestavy Domácí: Gibson (R. Miller) – Holzer, Fowler, H. Lindholm, Gudbranson, Ja. Larsson, Del Zotto – Comtois, Getzlaf, O. Kaše – Rakell, Henrique, Silfverberg – Jones, Steel, Terry – N. Ritchie, D. Grant, Rowney. Hosté: Stalock (Dubnyk) – Suter, Spurgeon, Brodin, Dumba, Soucy, Hunt – Zucker, E. Staal, Zuccarello – Parise, M. Koivu, Fiala – Donato, Kunin, Hartman – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway. Rozhodčí Brenk, L'Ecuyer – Driscoll, Gawryletz Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 15 526 diváků