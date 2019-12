NHL ONLINE: Kaše jde proti Zachovi, vrátí se do klece Francouz? | iSport.cz

Dotěrný Radek Faksa takhle zaplul do brankáře Edmontonu • AP Photo/Jeffrey McWhorter

Brady Tkachuk z Ottawy se tradičně zapletl do strkanice • AP Photo/Wilfredo Lee

Philipp Grubauer se po zranění vrátil do klece Colorada, ale takhle ho překonal Jordan Kyrou ze St. Louis • AP Photo/Jeff Roberson

David Kaše absolvova i tradiční rituál v kabině Flyers, kde si nejlepší hráči utkání předávají putovní stříbrnou helmu. A každý si musí stoupnout a hodit do placu pár vět. • Twitter.com

ONLINE | Jen tři utkání se ve středu hrají v NHL a čeští hráči nezasáhnou pouze do duelu mezi šampiony ze St.Louis a Edmontonem. Do New Jersey přijede Anaheim a dojde tak na střet mladíků Pavla Zachy a Ondřeje Kašeho. V Chicagu vyjedou na led útočníci David Kämpf a Dominik Kubalík a možná si zastřílí na Pavla Francouze z Colorada. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.