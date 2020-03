Místo střílení gólů Fortnite, ale co dál? Pastrňák by se brzy mohl objevit doma | iSport.cz

Místo střílení gólů na ledě se pustil do střílečky v rámci online hry Fortnite. Ale co dál? Také útočník David Pastrňák, nejlepší český hráč v NHL, zvažuje, že se v nejbližší době vydá zpátky domů. „Jsme spolu ve spojení každý den a řešíme to,“ říká jeho agent Aleš Volek. Do Česka se chystají i další hokejisté. Mají obavy, že později už by to kvůli zavřeným hranicím nešlo.

Stihl nasázet 48 gólů v 70 zápasech. Takže zůstal dva zásahy od magické hranice padesáti branek. Celkem pobral 95 bodů (48 + 47). Pět bodů mu chybí k další významné metě sta bodů. Pak zasáhla vyšší moc, kvůli pandemii koronaviru byla NHL přerušená. Davida Pastrňáka, trojnásobného vítěze Zlaté hokejky, to zastavilo v další životní sezoně.

„Nedá se nic dělat. Pochopitelně ho to mrzí, ale momentálně šel hokej na druhou kolej,“ říká jeho dlouholetý agent Aleš Volek, jenž si se svým VIP klientem volají každý den. „Bere to sportovně, protože ví, že mu nic jiného nezbývá. Žádná panika není, i když situace to není příjemná.“

Pastrňák je spolu s Alexandrem Ovečkinem nejlepším střelcem soutěže, takže pokud už NHL v základní části nepřidá další zápas, což už je téměř jisté, tak spolu s ruským kanonýrem získá Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. V bodování celé soutěže mu patří třetí místo za Leonem Draisaitlem a Connorem McDavidem.

Momentálně je doma v Bostonu, v zámoří panují podobné podmínky jako v Česku. Vycházet se má pouze mimořádně. Takže prostřednictvím Instagramu vyzval fanoušky, aby si s ním zahráli populární online hru Fortnite.



„Mají stejná doporučení jako my tady, dá se říct, že i oni jsou tam v karanténě,“ popisuje Volek. Každý se tedy snaží trénovat v rámci svých bytů a baráků, udržují se v kondici nejrůznějšími cviky. Hráči dostali v minulých dnech svolení se vrátit domů do svých rodných zemí, což většina z nich využije. A dá se očekávat, že i Pastrňák se vydá do Česka.

„V jeho případě je to ale trošku složitější, protože jeho přítelkyně je Švédka. Ale intenzivně to řešíme a v nejbližších dnech uvidíme, jak to všechno dopadne,“ tvrdí Volek.

Také další hráči z jeho stáje (například Jakub Vrána, Michal Kempný nebo Filip Chytil) zvažují co nejrychlejší transport domů do Česka. „Někteří kluci, které zastupuju, už odletěli, jiní to chystají. Řeší se to každý den,“ vysvětluje Volek. Nikdo neví, jak se bude dál vyvíjet situace v zámoří, takže se hráči chtějí dostat do Česka ještě dřív, než bude hrozit, že se ze zámoří nikdo už nedostane kvůli zavřeným hranicím. „Zatím létat jde, spoje se dají najít, ale nikdo neví, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech,“ popisuje Volek ze společnosti Alvo Sports Management.

A co bude s NHL dál? To nikdo netuší. Ve hře je více scénářů, které se budou odvíjet podle celosvětového vývoje pandemie koronaviru. „V rámci NHL a hráčské asociace se o tom mluví každý den,“ tvrdí Volek. Aktuálně to nikdo nedokáže předpovědět. Mluví se mimo jiné o možném posunutí startu bojů o Stanley Cupu do léta.

Jisté je, že do konce základní části budou zámořští hráči placeni. Ale pokud se soutěž nedohraje, bude to mít vážné ekonomické důsledky do další sezony. „Nejde jenom o NHL. Ta si s tím ještě nějak poradí, i když to bude bolet. Ale mám vážné obavy obecně o český sport. Protože do něj potečou menší peníze, protože u velkých firem, které se dostávají teď do potíží, budou sponzorské aktivity do sportu až jako na posledním místě,“ dobře si uvědomuje Volek.

Teď však řeší aktuální problémy. Jak dopravit svoje hráče zpátky domů. Nejde pouze o Pastrňáka a spol., podobně to řeší všichni čeští hráči v zámoří.