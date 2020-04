Češi v NHL: Je jich nejméně za 25 let. Padá i ice time, v čem ale dominují? | iSport.cz

Pouhých 33 českých hokejistů naskočilo v této sezoně do zápasů NHL. Jde o nejnižší číslo za posledních pětadvacet let. Ústup ze slunných pozic pokračuje. Je ale opravdu tak zle? David Pastrňák nebo Dominik Kubalík září. Proč se ale dalším českým hráčům v zámoří nedaří získat si větší důvěru a minuty na ledě? „Kdyby někdo znal odpověď, dobře mu zaplatím,“ říká útočník Dominik Simon, který se v Pittsburghu roky rve o lepší pozici.

Ještě na přelomu tisíciletí by Češi v NHL poskládali skoro čtyři týmy, v lize jich bylo přes sedmdesát. Dnes jsou stavy s českou vlajkou u jména podstatně chudší. Tehdy se do elitní dvacítky kanadského bodování nabité soutěže dostalo i pět tuzemských borců, teď jsme vděční za jednoho Davida Pastrňáka, který je schopný prohánět i ta největší esa.

„Jasně dominuje Pastrňák. Je on, a pak dlouho nic. Jeho výkony střelecky překračují celou ligu. A protože Čechů je v NHL méně, tak je mezi ním a zbytkem propastný rozdíl,“ říkal před časem v rozhovoru pro iSport.cz kanadský analytik Dom Luszczyszyn. Pro zemi, která do boje o Art Ross Trophy dříve posílala v jeden čas Jaromíra Jágra, Patrika Eliáše, Martina Straku či Milana Hejduka to byla tvrdá, leč pravdivá obžaloba.

Do aktuální (zatím neukončené) stojící sezony doposud zasáhlo jen 33 českých hráčů. Je to nejmenší počet od sezony 1994/95, kdy bylo ve slavné lize Čechů pouze 29 a stavidla směrem na západ se teprve naplno otvírala. Vrcholu jsme dosáhli na počátku tohoto století. Vítězství na olympijských hrách v Naganu a tři tituly mistrů světa vystřelily za oceán řadu borců. V hluchých mezinárodních letech přišlo také mlčení v NHL. A pokračuje stále.

Průměrný ice time českého hráče v tomto ročníku je 15 minut a 5 vteřin. Před devíti lety byl přitom o dvě minuty vyšší. Mohlo by se zdát, že jde o malý rozdíl, opak je ale pravdou. V ročníku 2010/11 se hned 21 českých hokejistů dostalo přes hranici osmnácti minut za zápas. Teď se to povedlo pouhým čtyřem borcům. A nebýt výrazně odskočeného zadáka Detroitu Filipa Hronka s časem na ledě téměř 24 minut za večer, byl by průměr ještě výrazně smutnější.

S tímto sešupem jde ruku v ruce hlavně v posledních letech tolik diskutovaný úbytek českých obránců v NHL. Aktuálně je našinců na tomto postu v lize sedm. „Úbytek je rapidní a situace se nijak nezlepšuje. Švédové takovou situaci zažili před patnácti lety a podívejte se, jak jsou na tom teď. Mohou postavit dva, tři národní týmy podobné kvality. Je to pouze o tvrdé práci,“ tvrdí bývalý bek Zbyněk Michálek, který si za mořem udělal skvělé jméno.

Kvalitu a produktivitu i navzdory nízkému času na ledě ukazují například útočníci Jakub Vrána a Dominik Kubalík. Oba hrají v průměru zhruba 14 minut, přesto se však dokázali dostat na metu 25, respektive 30 gólů. V přepočtu gólů na šedesát minut času stráveného na ledě při hře pět na pět je pak Kubalík vůbec nejlepší v celé NHL! Hned za ním je Alexandr Ovečkin, v závěsu pak Auston Matthews. A čtvrté a místo v nabité soutěži? Vrána a David Pastrňák.

Obecně lze říct, že se Čechům nedaří dostávat do klíčových rolí, urvat pro sebe místo v elitních formacích. Ve svých týmových orchestrech hrají spíše druhé či třetí housle.

Poskočit do škatulky hráče top ražení, který si pro sebe uzme čas na ledě a občas třeba i přesilovku, se snaží například Dominik Simon, který v Pittsburghu kroutí už pátý rok. Teprve druhý však výhradně v týmu Penguins.

„Dělám, co můžu. Kdyby někdo věděl jak na to, ať mi napíše a já za to zaplatím hodně peněz,“ směje se 25letý útočník. „Musíte prostě dlouhodobě prokázat kvalitu, být konzistentní, bez velkých výpadků. Hrát co nejlíp svoji hru. Pak jde o to, abyste do šablon pro vysoké minuty trenérům zapadali,“ dodává.

Podobný problém užírá také Tomáše Noska ve Vegas. Na rozdíl od Simona navíc dostává minut ještě méně, v průměru jedenáct. „Je to těžké. Každý, kdo v téhle situaci byl, to moc dobře ví. Dělám všechno proto, abych ze své škatulky vystoupil. Tady se mi to zatím nepodařilo, tak uvidíme, co přijde. Třeba to bude jinde lepší, třeba podepíšu smlouvu znovu tady a povede se mi to ve Vegas. Tohle je ve hvězdách. Hlavně je to pořád NHL. Dokud to půjde, chci tady zůstat.“

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 43 67 110 71 -7 18 218 2. Connor McDavid 34 63 97 64 -6 28 212 3. David Pastrňák 48 47 95 70 21 40 279 4. Artěmij Panarin 32 63 95 69 36 20 209 5. Nathan MacKinnon 35 58 93 69 12 12 315 6. Brad Marchand 28 59 87 70 25 82 185 7. Nikita Kučerov 33 52 85 68 26 38 210 8. Patrick Kane 33 51 84 70 8 40 275 9. Auston Matthews 47 33 80 70 19 8 290 10. Jack Eichel 36 42 78 68 5 34 227 Zobrazit celou tabulku