Gretzky: Rekord? Chci Ovečkinovi potřást rukou první. Ale třeba odejde... | iSport.cz

Nováček Colton White se přesvědčil, jak do těla umí hrát Alexandr Ovečkin • AP Photo/Bill Kostroun

Nejlepší střelec NHL všech dob Wayne Gretzky věří, že Alexander Ovečkin má pořád velkou šanci překonat jeho dlouhodobý rekord. „Great One“ v nejlepší lize světa nasázel během kariéry 894 gólů v 1487 zápasech základní části, jeho záznam se zdál dlouho nedostižný. Ruský útočník to může dokázat. Zatím má na kontě 706 branek v 1152 utkáních.

Zámořská soutěž se v polovině března kvůli pandemii koronaviru zastavila. Není jisté, kdy a v jaké podobě bude sezona pokračovat. Kapitán Washingtonu se momentálně nachází na osmé příčce historické tabulky. V zatím nedohraném ročníku dal v 68 střetnutích 48 gólů. Ještě 188 zásahů potřebuje k tomu, aby dohnal Gretzkyho v čele historické tabulky. „The Great One“ si myslí, že se to Ovečkinovi jednou podaří.

„Sleduju téměř každý zápas, v němž nastoupí. Dává spousty gólů, což je skvělé pro hokej. Moc mu fandím. Pamatuju si, jak jsem překonal rekord Gordie Howea. „Táta mi tehdy řekl: ‚Jednou někdo předstihne zase tebe. Doufám, že si zachováš stejnou úroveň a důstojnost, jako Gordie, když jsi přeskočil jeho.‘ Rád bych byl prvním člověkem, který si s ním potřese rukou, až se mu to povede,“ řekl 59letý Gretzky na chatu „Hockey At Home“. Další z epizod seriálu připoravovaného NHL se zúčastnil i Ovečkin.

Hokejový velikán dokonce natvrdo prohlásil, že nepochybuje, že se ruskému ostřelovači jednou povede jeho rekord zlomit. „Je to v jeho silách, má velkou šanci to zvládnout. Hraje v dobrém týmu s dobrými spoluhráči. A nejdůležitější je, že každý večer dře. Pokud člověk tvrdě maká, může překonat jakýkoli rekord,“ pokračoval legendární útočník, který získal čtyřikrát Stanley Cup, překonal přes šedesát rekordů NHL. Během kariéry působil v Edmontonu, Los Angeles, St. Louis a New York Rangers, kde před 21 lety ukončil kariéru.

V jiném rozhovoru pro agenturu AP Gretzky připustil, že bude záležet taky na tom, jak dlouho 35letý Ovečkin vydrží v NHL. Do konce stávající smlouvy mu zbývá ještě rok. „Třeba si jednoho dne řekne, že se chce vrátit domů a hrát v KHL, kde může pokračovat na nejvyšší úrovni. Tohle se dá těžko předvídat, bude záležet, jak se rozhodne. Ale myslím, že Washington a NHL miluje. Udělá všechno, co bude moci, aby ten rekord dohonil,“ uvedl.

Během chatu seděli oba doma, probírali rozličná témata, Ovečkin vzpomínal na společnou večeři a taky na dárek, který mu Gretzky slíbil před dvěma lety za vítězství ve Stanley Cupu a on ho z něj prý pak dlouho doloval. Bavili se o tom, jak by to vypadalo, kdyby hráli v jednom útoku. „Považuju za obrovskou poctu, že můžu s Waynem mluvit. Máme dobrý vztah, vždycky mě podporoval a já si toho moc vážím,“ prohlásil Ovečkin.

Pokud jde o letitý rekord, sám při každé příležitosti opakuje, že ho nyní nezajímá tolik budoucnost, nýbrž současnost. „Nemyslím teď na to, jestli dám 50 gólů v sezoně, dostihnu Wayna nebo někoho jiného. Nejvíc teď myslím na to, co můžu udělat já a moje rodina, abychom byli v bezpečí,“ řekl Ovečkin.