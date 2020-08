Mrázek vyhlíží soupeře, prázdná aréna mu nevadí: Na hotelu se dá sehnat vše | iSport.cz

Hokejisté Caroliny i díky 23 úspěšným zákrokům českého brankáře Petra Mrázka vyhráli ve druhém utkání kvalifikace play off NHL v Torontu nad New York Rangers 4:1 a za stavu 2:0 je dělí jediné vítězství od postupu do 1. kola. • twitter.com

Se slavným New York Rangers se nepárali. Ve třech zápasem mu naložili, a v nejkratší možné době postoupili. K radosti hokejistů Caroliny zásadní měrou přispěl i brankář Petr Mrázek. „Rozhodla naše kondice. Trenér nás dře a přináší to ovoce,“ popisuje český gólman v rozhovoru z bubliny v Torontu. Cíl Hurricanes? Stanley Cup!

Zpočátku se na snahu NHL dohrát sezonu za každou cenu moc nadšeně netvářil. Teď ale Petr Mrázek názor změnil. Přijal život mezi hotelem a stadionem, ani fanoušci na tribunách mu neschází. „Místo dvaceti tisíc fanoušků v hale nás doma u televizí sleduje dvacet milionů lidí. Takhle to beru,“ popisuje své nastavení. Teď vyhlíží soupeře pro první kolo play off. Bude to někdo z trojice Boston, Washington či Philadelphie.

Rangers jste smázli v nejkratší možné době. V sezoně jste s nimi přitom neměli dobrou bilanci, prohráli jste všechny čtyři duely. Jak si to vysvětlujete?

„To je fakt, ale neřekl bych, že to byl vyloženě náš neoblíbený soupeř. Letos se nám na ně sice výsledkově nedařilo, loni jsme je ale porazili třikrát ze čtyř zápasů. Každý duel je jiný. O nějaké bilanci jsme ale nepřemýšleli, tohle bylo úplně něco jiného. Nová série, nový hokej.“

Upřímně, nepřekvapilo vás, jak dominantní byly vaše výkony? Zámořští experti jsou v šoku, jak suverénně jste soupeře přehráli.

„Rody, náš trenér, nás na ně výborně fyzicky připravil. Mohli jsme to vidět hlavně ve třetích třetinách druhého a třetího zápasu. Byli jsme kondičně mnohem lepší. Vždycky jsme jim povolili jen pár střel. Dohrávali jsme je, dojížděli, což jim nevonělo. Máme fakt natrénováno, snad nám to vydrží.“

Takže nebyl problém se v dlouhém volnu udržovat v kondici?

„S Rodym to opravdu problém není. (smích) U něj neexistuje, aby člověk nebyl ve formě. On je známý tím, že sám jako hráč býval neskutečný dříč. To si přenesl i do práce trenéra. Moc dobře věděl, jak nás chce připravit. Myslím, že se mu to povedlo.“

Taky proto se o vás začíná mluvit jako o černém koni v honbě za Stanley Cupem.

„Uvidíme. Je to hodně o tom, koho chytneme v prvním kole. Může se ale stát cokoli. Ve hře je víc týmů, které můžou překvapit. Hraje se úplně jiný hokej, než jaký by byl za normálních okolností. Fakt letos platí víc než kdy jindy, že to může vyhrát kdokoli. Myslím, že letošní vítěz bude hodně uznáván.“

Váš parťák James Reimer natvrdo řekl, že jediný cíl je Pohár. Vypadá to, že o tom nahlas mluvíte, v kabině to není zakázané slovo.

„Mluvíme o tom. Tenhle cíl má každý, my si za tím ale opravdu jdeme. Věříme, že ho můžeme získat. V kabině máme lídra Justina Williamse, který touží po čtvrtém Stanley Cupu. Ten nám motivaci ještě přidává.“

Vy jste odchytal první dva duely série, inkasoval jste jen tři góly. Vyloženě jste přechytal hvězdného Henrika Lundqvista. To taky potěší, ne?

„Určitě, ale takhle nad tím nepřemýšlím, je to o celém týmu. Ne jen o něm nebo o mně. Henrikovi to dali trochu sežrat, moc to nechápu. Půl sezony skoro vůbec nechytal, teď ho tam ale dali na klíčovou část sezony zpátky, což od nich podle mě nebylo moc fér.“

Věděl jste dopředu, že budete chytat oba úvodní zápasy?

„Ano, trenéři nám už před sérií řekli, že já půjdu do prvních dvou a James odchytá třetí.“

Momentem série byl váš úchvatný zákrok lapačkou, kdy jste bleskovým semaforem chytil tutový gól Brettu Howdenovi. Tu chvíli jste si hodně užil, že?

„Tohle si každý gólman vždycky vychutná. Byl jsem rád, že to bylo hned na začátku zápasu. Hodně vám to pomůže. Zvedne to sebevědomí, dostanete se do tempa. Užil jsem si to. Byl to vyloženě reflexivní zákrok. Mávnete lapačkou a doufáte, že puk chytíte. Když ho tam fakt najdete, je to paráda.“

Měli jste prostor oslavit postup?

„Zatím není co slavit, dostali jsme ale volno. Hrajeme golf na simulátoru, ping pong, karty a různé hry. Po večeři jsme si jen dali drink a pokecali jsme si. Na oslavy není čas.“

Je možné v týmové „bublině“ na hotelu pít alkohol?

„K dispozici je tu cokoli. Co si objednáme, tak dostaneme.“

Potkáváte se s dalšími týmy?

„Ano, docela běžně. V našem hotelu bylo ubytováno sedm týmů. Třeba s Tomášem Tatarem z Montrealu jsem se potkal několikrát, občas si spolu dáme večeři. Není to úplně oddělené, můžeme se s nimi vidět. Potkáváme se na fotbalovém hřišti, v bazénu i jinde.“

Zpočátku jste byl vůči dohrávání play off dost skeptický, změnilo se to?

„Musím říct, že jo. Když jsem v tom, přijde mi to jako normální play off. Jen s tím rozdílem, že vlastně pořád hrajeme venku, na ledě soupeře, a nesmíme nikam do města. Jsme na hotelu a řešíme jen hokej, na nic moc dalšího není čas. Před tím jsme si říkali, jestli se vůbec opravdu začne, protože toho hodně nebylo připraveného.“

Mrázek proti Rangers Zápasy 2 Výhry 2 Průměr inkasovaných branek 1,5 Úspěšnost zákroků 94 %

Fanoušci v arénách vám neschází?

„Možná to někoho překvapí, ale abych řekl pravdu, tak nechybí. Myslel jsem si, že to bude problém, ale není. Bavil jsem se o tom i se svým mentálním koučem Mariánem Jelínkem, který mi dal dobré rady, jak to nevnímat. Ta hra je hrozně rychlá, ani mi nepřijde, že tam lidi nejsou.“

Jaké to byly rady?

„Říkal, ať se nesoustředím na to, že není dvacet tisíc fanoušků v hale, ale doma u televizí nás sleduje dvacet milionů lidí. Začal jsem se na to dívat takhle a funguje to. Dívá se na nás skoro celý svět, hrajeme to pro kamery.“

Mimo jiné vám taky odpadlo cestování. To je určitě taky příjemné, ne?

„Rozhodně! Je fajn, že to zmizelo. Můžeme jít pěšky na hotel, zajít si na večeři, udělat si pohodu a nic dalšího neřešit. Žádné přesuny, přelety, čekání. Podle mě to bude podobně i na začátku příští sezony, moc nevěřím, že se soutěž rozběhne normálně a s fanoušky. Co jsem slyšel, je možné, že pojede k někomu ven na čtyři zápasy, pak přijede někdo zase k nám na čtyři zápasy… Jsem zvědavý, jak to bude.“

Dovedl byste si to představit?

„Docela jo, v dnešní době je možné všechno. Zatím ale není žádný plán. Mluví se o prvním zápasu 1. prosince, teď to ale možná spíš vypadá až na 1. ledna.“

Stíháte sledovat i ostatní série?

„Když hrajeme karty nebo jsme na večeři, máme to vždycky puštěné v televizi. Bylo by fajn, kdyby třeba Montreal vyřadil Pittsburgh. Nezlobil bych se.“

Daří se vám stejně jako na ledě i v kartách?

(smích) „Tam je to tak padesát na padesát. Občas jo, občas ne. V ping pongu se mi daří víc. Golf na tom simulátoru pak není úplně ono, je to spíš sranda. Zkoušíme patování, odpaly. Ten nehrajeme o žádné koruny.“

Už teď je jasné, že vaším soupeře bude někdo z trojice Boston, Washington nebo Philadelphie. Máte nějaká z toho tria nějaké přání?

„Nemám, je mi to jedno. Každý z těch týmů má své kvality.“

Na druhou stranu vychytat Davida Pastrňák a ukončit mu sezonu, by asi nebylo k zahození, ne?

„To každopádně! Vychytat Pastu by bylo super, totéž ale platí o Ovečkinovi ve Washingtonu. Je fakt jedno, koho dostaneme. Když chcete vyhrát Pohár, musíte porazit kohokoli.“

Výhodou může být i to, že už máte na rozdíl od nich jednu ostrou sérii za sebou.

„Tohle se řeší od začátku, co tenhle systém dohrání play off vymysleli. Věřím, že to může být naše zbraň. Jsme rozehraní, v tempu. Podařily se nám parádní tři zápasy, myslím, že můžeme takhle kohokoli zaskočit.“