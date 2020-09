NHL ONLINE: Voráček s Flyers odvracejí konec, Vegas může postoupit

Útočník Philadelphie Jakub Voráček v zápase play off proti New York Islanders • Reuters

Útočník Philadelphie Jakub Voráček v zápase play off proti New York Islanders • Reuters

ONLINE | Ve dvou nočních bitvách play off NHL již může být jasno o všech postupujících do dalších bojů o Stanley Cup. Hokejisté Philadelpihe s útočníkem Jakubem Voráčkem jsou proti New York Islanders na pokraji vyřazení, ale ještě se nevzdávají. Od 1.00 se pokouší udržet naději. Jediná výhra od postupu dělí Vegas Golden Knights proti Vancouveru. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.