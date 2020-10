Češi na trhu NHL: střelec Kubalík, tvrďák Gudas i šampion Rutta

Během dneška se oficiálně otevře trh s volnými hráči NHL. Ve hře jsou opět zvučná jména jako Taylor Hall, Alex Pietrangelo, Braden Holtby, Torey Krug, Anton Chudobin nebo třeba Dominik Kubalík a s ním ještě dalších devět českých hráčů. Zámořská liga zmrazila platové stropy, situace ve světě není příznivá. Jednání však bývají náročná vždycky. Někdo by mohl mít jasno brzy, někdo si musí počkat.

Řada českých hokejistů v NHL zřejmě bude muset zkusit štěstí na trhu volných hráčů. Zájem by měl být především o beka Radka Gudase (vpravo) • FOTO: koláž iSport.cz

V Chicagu si střelce 30 gólů v základní části po vynikající první sezoně považují. Nováčkovská smlouva vypršela, český útočník získal postavení chráněného volného hráče. Blackhawks pustili brankáře Crawforda, plzeňského ostrostřelce si chtějí udržet. Vzhledem k jeho malým zkušenostem v NHL i zmrazení platového stropu to vypadalo spíš na krátkodobější kontrakt.

V play off se osvědčil především jako těžko postradatelný obranář, hlídal nejlepší útoky soupeřů. Kvůli zraněnému zápěstí však nedohrál, ve finále Stanley Cupu už nenastoupil. V klubu s ním však byli nadmíru spokojeni, ve středu mu Stars předložili kvalifikační nabídku.

Bojovný zadák strávil poslední rok ve Washingtonu a ke konci základní části odnesl to, že klub začal víc inkasovat. Moc nehrál, přišel podobně založený Brenden Dillon, s nímž Capitals navíc prodloužili o čtyři roky. To byl další signál pro Gudase, který byl připravený jít na trh volných hráčů. Nejčastěji se mluvilo o Torontu.

Z bujarých oslav triumfu do reality, smlouva s Tampou vypršela, budoucnost je otevřená. Přes Písek, Kadaň a Chomutov se prodral do NHL a vyhrál Stanley Cup. Čerstvý šampion prošel těžkou, ale jedinečnou cestu. Na druhou stranu ho však brzdila zranění.

Pardubický odchovanec přišel do Golden Knights z Detroitu, působil v nich poslední tři sezony. Podával vyrovnané výkony, ale v pořadníku útočníků se výš neposunul. Před rokem podepsal roční kontrakt, podle některých zdrojů se může z města hazardu stěhovat jinam.

Úspěšně se držel dva roky v našlapané sestavě Penguins, často nastupoval v útoku s kapitánem Sidneym Crosbym. Pittsburgh ho však po pěti letech pouští, odchovanec Sparty to musí zkusit na trhu volných hráčů.

V NHL za pět let v organizaci Bruins zatím sehrál jen dva duely, celý minulý ročník strávil na farmě v Providence. Poslední dvouletá smlouva skončila, ovšem v Bostonu s ním podle všeho počítají dál. Dostal kvalifikační nabídku, proslýchalo se, že prodlouží o dva roky s tím, že kontrakt bude jednocestný.

Momentálně hraje za Spartu v extralize. Tři sezony se pohyboval mezi NHL a farmou Ottawy, kde se zatím výrazněji neprosadil. Senators se do začátku příští sezony asi dost změní, rodí se tam zajímavý tým. Otázkou je, zda zůstane i pražský rodák Chlapík.

Vladimír Sobotka (33) – Buffalo, útočník

Jeho působení v posledním ročníku poznamenalo zranění kolene. Dosud bral 3,5 milionu dolarů na sezonu (80,5 milionu korun), to patří minulosti, je možné, že se do NHL nevrátí. Odchovanec Třebíče je údajně otevřený návratu do Evropy.