NHL ONLINE: Boston hraje proti Rangers. Prosadí se Pastrňák?

Hokejisté Bostonu hrají v 1:00 SEČ v New Yorku proti Rangers. Do akce půjde český kanonýr David Pastrňák i s parťáky Davidem Krejčím a Jakubem Zbořilem, za domácí by měl nastoupit Libor Hájek. Z důvodu zranění naopak Bruins chybí Ondřej Kaše a Rangers zase Filip Chytil. Noční program tentokrát nabídne jen dva duely NHL, v kanadské divizi změří síly Montreal s Torontem. Obě utkání sledujte ONLINE na iSport.cz