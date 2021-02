Kauza s Lainem prý vyřešena. Dřív na trenéra ukazoval i prostředníček

Je to rebel! Patrik Laine dovede se svými trenéry cvičit. Ještě před osmnáctými narozeninami ukázal na svého finského kouče prostředníček. Vyhrožoval mu, že ho zbije. Výsledek? Logický: talent odcestoval z Hlinkova memoriálu domů. Po přestupu do Columbusu měl ve čtvrtém zápase za nový tým urazit asistenta trenéra, kouč John Tortorella ho pak zchladil a nechal sedět na lavičce. „Ale všechno jsme si vyřešili,“ ubezpečují obě strany.

Sportovní komentátor z TSN James Duthie pojmenoval situaci v Columbusu docela trefně: „Tohle je nová série na Netflixu, která si zaslouží pozornost.“

V kostce? Nejdřív se kouč John Tortorella hádal s hvězdou Pierem-Lucem Duboisem. Dupal po něm. Vadilo mu, že chce z týmu pryč. Hráče nehrál a následovala vytrucovaná výměna s Winnipegem. Přišel hvězdný střelec Patrik Laine. Ten urazil Tortorellova asistenta, tak ho hlavní trenér posadil. A centr Mikko Koivu nečekaně oznámil, že končí s hokejem. V Columbusu se pořád něco děje.

Laine není poslušný hoch, který se dívá na trenéra jako na svatý obrázek. Má svoji hlavu, někdy dost svéráznou. Ve Winnipegu se mu už nelíbilo, což v klubu dobře věděli. Takže výměna za Duboise byla vymodlená z obou stran.

Hned vás muselo ovšem napadnout. Kdy přijde problém u Blue Jackets? John Tortorella je trenér, díky kterému Columbus má lepší výsledky, než byste před každou sezonou hádali. Pořád umí ze svých hráčů dostat víc, než čekáte. Faktem ovšem je, že v jedné věci má rád starou školu. S hráčem se nediskutuje, hráč má poslouchat. A když to nechápe, je potřeba mu to ukázat. Teď, hned a jasně! „Hodně lidí má na mě nějaký názor a přitom ani nemají tušení, jaký opravdu jsem,“ mávne jen rukou nad tím, že ho ostatní řeší.

A střelec Laine? Ten zase o sobě ví, že je velká hvězda. Nebojí se to dát najevo, trenérům ukázat, že on je výborný hráč. Takže náraz se dal čekat. Jen ne úplně už v zápase číslo čtyři.

V pondělním utkání proti Carolině Laine proseděl posledních 26 minut na lavičce. Odmlouval totiž asistentovi. Takže vlastně skončil jako Dubois, kterého kouč trestal za to, že neplnil jeho pokyny. Tortorella ale vysvětluje, že s Lainem jde o jiný příběh. „To už je za námi, minulost. Neřešíme to,“ ubezpečuje.

„Nelíbí se mi, že média uvádí, jak Patrik nepracoval dostatečně tvrdě a proto nehrál. Ne, tak to nebylo, on je bojovník. Ale nebudu rozebírat, co se přihodilo. Tyhle věci se zkrátka stávají a my si všechno vyřešili, ještě než hráč opustil halu,“ dodal trenér. Oznámil, že další trest pro Laineho nepřijde a normálně ho nasadí do sestavy pro zápas s Chicagem (v noci na čtvrtek).

Prostředníček na trenéra a konec na turnaji

Takže první i poslední Laineho aférka v Columbusu? Kéž by. Jen se tomu hůř věří, protože on za sebou už pár průšvihů má. Třeba na Memoriálu Ivana Hlinky v roce 2014 byl vyhozen z finského národního týmu. Důvod? Na svého trenéra vztyčil prostředníček. A navíc mu měl vyhrožovat fyzickým napadením za to, že hrál málo minut. „Překročil veškeré morální hranice, turnaj pro něj skončil. Rozhodování bylo celkem jasné,“ hned oznámil pro Ilta-Sanomat finský trenér Mika Marttila.

Užili si s ním i pak doma v Tappaře. Do druhé ligy ho neuvolnili proto, aby se rozehrál, ne v sezoně 2014/2015 měl i na nejvyšší soutěž. Jen klub už měl plné zuby ho neustále hlídat a být mladé hvězdičce za zadkem, jestli se chová, jak se chovat měla. V týmu LeKi se pak často hádal s trenéry, kteří ho za jeho odboj několikrát posadili a v play off byl i zdravým náhradníkem.

„Občas, když jsem byl mladší, trenéři po mně chtěli, abych hrál nějakým způsobem. Já ale neměl pocit, že by to bylo přesně to, co bych chtěl já. A když jsem se snažil hrát po svém, někdy se stalo, že jsem nebyl ani na soupisce,“ uvedl pro Micheala Traikose z Toronto Sun.

V Columbusu přitom pořád ještě doznívá aféra Dubois. Hráč před uzavřením smlouvy v prosinci požádal o výměnu. Klub dráždilo, že neřekl důvod. „Byl to opravdu dlouhodobější proces, ne nic ze dne na den,“ oznámil jen. „Moc bych si přál, abych Pierre-Luc řekl pravdu, proč chtěl jít pryč. Kvůli vyjednávání o smlouvě to rozhodně nebylo. Ale důvod, proč si přeje odejít, neřekl mně, spoluhráčům ani nikomu jinému. Byl bych rád, kdybychom ho od něj slyšeli,“ pronesl pak generální manažer Jarmo Kekäläinen.

Tortorellu Dubois štval. V posledním zápase před výměnou ho vypustil na led jen na pět střídání. Hvězda neodehrála ani čtyři minuty. „Řeknu vám to upřímně. Pokud tady někdo nechce být, tak se mi to samozřejmě vstřebává těžko. Takže jestli jsme měli spolu konflikt? Samozřejmě, že jsme spolu měli konflikt,“ pronesl pak kouč pro Sportsnet. „Dnešní sportovci jsou měkčí, než byli dřív. Jestli jde o posazení hráče na lavičku, udělám to klidně zase, když bude důvod,“ dodal ještě.

Případ Laine je prý z úplně jiného ranku. Jeden problém, který zase utichl, vše vyřešeno. „Ano, pohnuli jsme se dál a zůstane to i v šatně. Někdy řeknete věci, které nechcete, všechno je už v pořádku,“ citoval finského útočníka Columbus Dispatch.

Do toho všeho vyhlásil konec kariéry centr Mikko Koivu. „Nejsem schopen hrát na úrovni, na jaké bych chtěl být,“ uvedl po měsíci nové sezony. „V každém zápase na sebe musím tlačit, abych byl připravený, ale nedařilo se mi dostat do rytmu,“ uvedl. Hned se objevily spekulace, jestli tohle gesto nemá něco společného s diktaturou Johna Tortorelly. Prý ne. Prý náhoda.

