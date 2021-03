NHL ONLINE: Chytil a Hájek dali gól, Voráček a další Češi mají asistence

Český útočník Filip Chytil pomohl hokejistům New York Rangers gólem a přihrávkou k výhře 6:3 na ledě New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Premiérovou trefou v sezoně přispěl k druhé výhře Rangers na ledě Devils ve třech dnech a třetímu vítězství v NHL za sebou i obránce Libor Hájek.Všechna utkání můžete sledovat v ONLINE REPORTÁŽÍCH na iSport.cz.

V týmu domácích se do statistik zapsal Pavel Zacha, který v první třetině přihrál P.K. Subbanovi, jenž snížil na 1:2. Domácí vzápětí vyrovnali, po Chytilově asistenci ale ještě do přestávky poslal hosty znovu do vedení Kevin Rooney. Krátce po pauze zvýraznil náskok Hájek a ve třetí třetině přidal pátý gól hostů Chytil. Na snížení Devils pak odpověděl střelou do prázdné brány v závěru Ryan Strome a New Jersey prohrálo popáté v řadě.

V dresu Philadelphie si dvanáctou asistenci v sezoně připsal Jakub Voráček, po jehož přihrávce Shayne Gostisbehere poslal hosty na ledě Pittsburghu do vedení 3:2. Domácí pak ale dvěma góly skóre otočili na konečných 4:3.

Pittsburgh - Philadelphia

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:54. Malkin, 18:01. Rust, 38:10. Aston-Reese, 50:41. McCann Hosté: 06:08. Konecny, 21:20. K. Hayes, 32:04. Gostisbehere Sestavy Domácí: Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Marino, M. Pettersson, Matheson, Ceci – Rust, Crosby (C), Guentzel – Kapanen, Malkin (A), McCann – B. Tanev, Blueger, Aston-Reese – Rodrigues, Jankowski, Lafferty. Hosté: Elliott (Hart) – Gostisbehere, Provorov, Braun, Sanheim, Prosser, Hägg – Farabee, Couturier (A), J. van Riemsdyk – Konecny, K. Hayes, Laughton – Voráček (A), Giroux (C), Lindblom – Aube-Kubel, Patrick, M. Raffl. Rozhodčí L’Ecuyer, Kozari – Suchánek, Rody Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 2 800 diváků

New Jersey - Rangers

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:54. P. K. Subban, 15:11. M. Malcev, 57:48. Bastian Hosté: 02:06. Fox, 07:15. R. Strome, 17:06. Rooney, 21:05. Hájek, 48:38. Chytil, 58:47. R. Strome Sestavy Domácí: Blackwood (Dell) – T. Smith, Severson (A), D. Kulikov, P. K. Subban, Butcher, Vatanen – Bratt, Zacha, N. Gusev – A. Johnsson, J. Hughes, Kuokkanen – Wood, Zajac (A), Palmieri (A) – Šarangovič, M. Malcev, Bastian. Hosté: A. Georgijev (Kinkaid) – R. Lindgren, Fox, K'A. Miller, Br. Smith, J. Johnson, Hájek – Lafreniere, Zibanejad (A), Bučněvič – Kreider (A), R. Strome, Kakko – Rooney, Chytil, J. Gauthier – Lemieux, B. Howden, Blackwell. Rozhodčí McCauley, Lee – Smith, Nagy Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 1 800 diváků

Islanders - Buffalo

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:51. Barzal, 25:16. B. Nelson, 28:45. Clutterbuck, 35:29. Mayfield, 42:15. Lee Hosté: 00:33. Bryson, 40:52. S. Reinhart Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Pulock, Pelech, Mayfield, Leddy, Dobson, A. Greene – Eberle, Barzal, Lee (C) – Jo. Bailey (A), B. Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Dal Colle – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hosté: C. Hutton (J. Johansson) – Ristolainen, Irwin, Montour, Bryson, C. Miller, Dahlin – Cozens, Eichel (C), Hall – S. Reinhart (A), E. Staal, Olofsson – Okposo (A), Eakin, Rieder – Sheahan, Lazar, Skinner. Rozhodčí TJ Luxmore, Tim Peel – Jesse Marquis, Matt MacPherson Stadion Barclays Center, New York

Nashville - Florida

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:46. Tolvanen, 40:19. Arvidsson Hosté: 19:47. Ekblad, 21:15. Huberdeau, 31:17. Acciari, 38:46. Acciari, 54:56. Vatrano, 56:58. Acciari Sestavy Domácí: Rinne (Kaskisuo) – Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Fabbro, Borowiecki, Benning – F. Forsberg, Johansen, Arvidsson – Grimaldi, Mikael Granlund, Tolvanen – Cousins, Sissons, Järnkrok – Haula, Richardson, Olivier. Hosté: Bobrovskij (Driedger) – Weegar, Ekblad, Yandle (A), Gudas, Forsling, Connauton – Vatrano, Barkov (C), Verhaeghe – Huberdeau (A), Wennberg, Hörnqvist – Marchment, Luostarinen, Děnisenko – Lomberg, Lammikko, Acciari. Rozhodčí Sutherland, Walsh – Alphonso, Pancich Stadion Bridgestone Arena, Nashville, TN

Vancouver - Toronto

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Rogers Arena, Vancouver

Montreal - Winnipeg

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Bell Centre, Montreal

Arizona - Minnesota

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Gila River Arena, Glendale

Colorado - Anaheim

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Miska (Grubauer) – D. Toews, Graves, Girard, MacDonald, Timmins, Renouf – Rantanen, Kadri, Landeskog – Donskoi, Jost, Saad – Burakovsky, Compher, Ničuškin – O'Connor, Bellemare, Sherwood. Hosté: R. Miller (Gibson) – Hakanpää, Fowler, Shattenkirk, Manson, Ja. Larsson, B. Hutton – Terry, Getzlaf, Comtois – Rakell, Lundeström, Zegras – Silfverberg, Henrique, Jones – Deslauriers, Steel, D. Grant. Rozhodčí Stadion Ball Arena, Denver

Dallas - Columbus

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion American Airlines Center, Dallas

Los Angeles - St. Louis

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Staples Center, Los Angeles

Edmonton - Calgary

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Rogers Place, Edmonton

San Jose - Vegas

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion SAP Center, San Jose