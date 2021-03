NHL ONLINE: Velký večer Zohorny! Trefil se při premiéře za Pittsburgh

Zklamaní hokejisté Philadelphie schytali v New Yorku debakl 0:9 • ČTK / AP / Bruce Bennett

Hokejisté Rangers slaví gól proti New Jersey • Reuters

Noční hokejový program tentokrát nabízí 11 zápasů NHL. Boston Bruins se po nucené pauze kvůli koronaviru vrací utkáním s New York Islanders. Český útočník Radim Zohorna si v dresu Pittsburghu připisuje premiéru v nejprestižnější hokejové soutěži světa! Carolina s Martinem Nečasem hraje v Columbusu. Jakub Voráček v dresu Philadelphie čelí New York Rangers. Washington bojuje s New Jersey. Chicago hostí Floridu. Filipové Hronek a Zadina startují za Detroit v Nashvillu. Úřadující šampioni z Tampy Bay nastupují proti Dallasu. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.