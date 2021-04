NHL ONLINE: Pittsburgh proti New Jersey, v noci jde do akce Vrána

Pavel Zacha (č. 37) a jeho New Jersey čeká v sobotu večer duel proti Pittsburghu • ČTK / AP / Jeffrey T. Barnes

NHL má v sobotu večer a v noci na neděli na programu 11 zápasů. První duel odstartuje už v 18:30 SEČ, kdy Pittsburgh na svém ledě přivítá New Jersey. V 21 hodin pak začíná utkání mezi St. Louis a Coloradem. Poprvé od čtyřgólové show půjde do akce Jakub Vrána, jehož Detroit čeká opět Dallas. Kromě něj půjdou do akce i další Češi, například Martin Nečas, Tomáš Hertl či Tomáš Nosek. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.