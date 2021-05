Play off NHL ONLINE: Boston začíná s Islanders. Postoupí dál Toronto?

Detailní pohled na souboj dvou veteránů - Shea Weber vs. Joe Thornton • Reuters

Radost hráčů Bostonu z branky v play off proti Waahingtonu • ČTK / AP

David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 nad Washingtonem a vítězství v sérii play off 4:1 na zápasy • ČTK / AP / Nick Wass

Hokejisté Boston Bruins bojují v dalším kole play off s New York Islanders • Reuters

Boje o Stanley Cup se přesouvají do další fáze. Druhé kolo play off NHL rozjíždí hokejisté Boston Bruins s Davidy Pastrňákem a Krejčím proti New York Islanders. V kanadské divizi zatím stále pokračuje první kolo sérií mezi Torontem a Montrealem. Maple Leafs schází jediná výhra k postupu. Oslaví postup, nebo si Canadiens vybojují sedmý duel? ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.