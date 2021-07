Voráček a Flyers: Čas na změnu? Může za známým do Seattlu, hrozí i trejd

Přichází čas na změnu? Podle spekulací v zámoří by mohl český hokejový útočník Jakub Voráček po deseti letech opustit Philadelphii. Jeho situaci ovlivňuje i nový klub v NHL ze Seattlu, do nějž by mohl zamířit v rámci rozšiřovacího draftu. Podle uznávaného novináře Elliotta Friedmana ho Flyers neumístí na listinu chráněných hráčů a Kraken tak bude mít šanci ho vybrat. I kdyby k tomu nedošlo, mělo být Voráčkovi řečeno, že může dojít k jeho vytrejdování.

Jakub Voráček má stále platnou smlouvu na 8,25 milionů dolarů (téměř 180 mil. korun) ročně. Příští sezonu sice zatíží platový strop o něco menší částkou (7,5 mil. dolarů), ale Flyers by se pravděpodobně lukrativního kontraktu na tři roky rádi zbavili. Český útočník tak nebude chráněný pro rozšiřovací draft 21. července, ve kterém sestavuje od základů kádr nováček příští sezony Seattle Kraken.

Spekulacím o odchodu Voráčka právě k nováčkovi nahrává i fakt, že Seattle bude trénovat bývalý kouč Philadelphie Dave Hakstol, jenž Čecha vedl mezi lety 2015-2018. Dalším zajímavým pojítkem je ředitel amatérského skautingu u nováčka Robert Kron. Bývalý český hokejista by tak mohl na soupisku přivést krajana.

Jenže jsou tu i náznaky, že si Seattle z Philadelphie zvolí rovněž nechráněného Jamese van Riemsdyka. Tomu je stejně jako Voráčkovi dvaatřicet let, ale pobírá o něco menší gáži (7 mil. v prvním a 5 mil. dolarů ve druhém roce zbývajícího kontraktu). Zámořští experti webu The Athletic Ryan S. Clark, Eric Duhatschek a Dom Luszczyszyn se v mock draftu shodují, že Kraken zvolí jeho.

Generální manažer Philadelphie Chuck Fletcher by se v takovém případě nejspíš pokusil Voráčka vytrejdovat, což vzhledem k výši jeho platu nebude nic snadného. „Obě strany jsou připraveny, že když se nenajde vhodný partner k trejdu, Voráček u Flyers zůstane. Ale na pokus o jeho přesun dojde,“ informuje novinář Friedman.

Budoucnost Voráčka u Flyers je každopádně předmětem debat. Čech v organizaci působí již deset let od sezony 2011-2012. Philadelphia ho tehdy v rámci trejdu přivedla z Columbusu. V posledních letech ale stále častěji zní, že bodový přínos týmu, se kterým si pětkrát zahrál play off, není dostatečný úměrně jeho platu. Kapitán národního týmu z mistrovství světa 2019 tak možná bude podruhé v zámořské kariéře měnit dres.

V poslední verzi mock draftu by do Seattlu mohli zamířit i další Češi, byť se hovoří pouze o dvou. Vítek Vaněček z Washingtonu by měl být nechráněný a podle experta Duhatscheka je zdaleka nejlepším dostupným zbožím z Capitals. Luczyszyn se zase domnívá, že by Kraken mohl sáhnout po Jakubu Zbořilovi z Bostonu. V dřívejších spekulacích se objevilo ještě jméno Davida Kämpfa z Chicaga.

Hokejové fanoušky mimo sezonu každopádně čeká zajímavé léto. Ať už z pohledu rozšiřovacího draftu a skládání soupisky nováčka ze Seattlu či z pohledu budoucnosti jednoho z nejvýraznějších českých hráčů posledních deseti let v NHL.

Voráček se pustil do novináře: Stejně budeš psát ty zku*vené sračky!