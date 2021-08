Po draftu hned do zámoří. Hamrla chce zabojovat: Do brány jsem se probrečel

Z brankářů ročníku 2003 přišel na řadu dřív pouze Kanaďan Benjamin Gaudreau. Když o dvě pozice později zasvítilo na obrazovce spojení Patrik Hamrla – Carolina, jásala celá rodina. „Taťka udělal životní výskok,“ líčí pobaveně mladý gólman, jenž v minulé sezoně naskočil do šesti extraligových utkání v dresu Karlových Varů. Další starty přidal za Sokolov a Kadaň v Chance lize. Teď volí zámořskou cestu.

Proč berete po draftu směr kanadská juniorka?

„Hodně se na to těším. Kanadská juniorka je nejlepší na světě. Bude tam spousta výborných hráčů, kteří třeba budou jednou patřit ke světové špičce. Ta liga bude mít neuvěřitelnou kvalitu. Na tomto řešení jsme se s agentem shodli. Myslíme, že to je nejlepší řešení pro mou kariéru.“

Co víte o klubu Rimouski Océanic?

„Je to skvělá adresa. Akorát je problém, že se tam mluví francouzsky. Je to oblast Montrealu. V šatně se asi bude mluvit anglicky, ale mimo stadion to nebude úplně sranda. Budu daleko od domova, v jiné zemi. Ale budu bojovat. Záleží jenom na mně. Na tom, co chytnu.“

(otec Robert Hamrla: „Už před velkým draftem byl Patrik rozhodnutý, že půjde do Rimouski. Carolina pak sama napsala, že je ráda, že jsme zvolili tuto cestu.“)

Takže budete zlepšovat angličtinu nebo najedete na základy francouzštiny?

„Neřekl bych, že v angličtině úplně exceluju. (úsměv) Bude to zajímavé. Ale nebudu první ani poslední, kdo si něčím takovým projde. Francouzsky neumím vůbec, to bude úplně nová zkušenost. Co tě nezabije, to tě posílí. Asi si na místě koupím slovník a budu s ním chodit po městě.“

V Carolině mají pevné místo v brance Antti Raanta a Frederik Andersen. Jaký na ně máte názor?

„Anttimu Raantovi fandím, to je skvělý gólman. V podstatě už legenda. Andersena jsem sledoval jen po očku, ale v Torontu měl dobrá čísla. Jsem na oba zvědavý. Těším se, že se potkáme na kempu a zatrénujeme si. Je trošku škoda, že už tam nebude Petr Mrázek .“

Tušil jste, že vás vezmou Hurricanes?

„Dva týdny před draftem mi z klubu volali. Měli jsme asi hodinový hovor, proklepli si mě. Nějaká vazba na mě tam tedy byla. Zájem měli, ale kdybych si měl před draftem tipnout, asi bych Carolinu neřekl.“

A koho?

„Možná Calgary. Ve hře mohlo být tak deset klubů. Se všemi jsem mluvil, ale kdo o mě opravdu stál, to nevím. Jsem ovšem rád, že to vyšlo s Carolinou. Pro rozvoj mladého hráče by to mohlo být dobré místo.“

Kanada pro mě bude škola životní i hokejová

Přišel jste na řadu už ve třetím kole jako 83. v pořadí. Příjemné překvapení?

„Určitě, skvělý pocit. Po pravdě, nečekal jsem, že bych mohl být tak vysoko. Počítal jsem spíš s pátým šestým kolem. Ale doufal jsem, že si mě někdo vezme.“

Kde jste sledoval výběr hráčů do NHL?

„Seděli jsme s rodinou u televize. Přes internet jsme měli zapnutý stream. Bylo k tomu studio. Když naskočilo moje jméno, taťka udělal životní výskok. (smích) Pěkné to bylo, všichni jsme měli radost.“

Byl jste vybraný jako první český brankář. Tušíte, čím jste zámoří zaujal?

„Zástupců týmů jsem se při pohovorech před draftem ptal, co se jim na mně líbí. Vesměs všichni řekli, že se jim zamlouvá, jak pracuju s tělem. Že se snažím hodně vykrývat prostor a prý se dá se mnou pracovat.“

Šestkrát jste si zachytal seniorskou extraligu. Jaké to bylo?

„Každý zápas v extralize mi něco dal, posunul mě výš. Nevyšel mi Liberec, kdy jsem brzy střídal. To se mi moc nepovedlo. Ale kdyby nebyla taková doba, možná bych do extraligy nenakoukl vůbec. Takže díky za těch pár utkání.“

V Karlových Varech už jste budoucnost neviděl?

„Filip Novotný je jednička a k němu přišel Vláďa Habal ze Slovenska. Další sezona je sestupová, moc prostoru pro mladé by nebylo. Kanadská juniorka pro mě bude škola životní i hokejová.“

Váš táta to dotáhl jako brankář do extraligy. Dal vám v dětství vůbec na výběr?

„Začínal jsem v útoku, ale úplně mi to nešlo. Vždycky mě bavilo stoupnout si do brány jako taťka. Ale on se bránil zuby nehty. Postupně jsem se probrečel k tomu, že jsem šel do branky. Doufám, že teď už je taťka rád. Chtěl jsem být jako on a doufám, že budu lepší.“

(otec Robert Hamrla: „Lepší už je.“)