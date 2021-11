Chicago i s Kubalíkem slaví čtvrtou výhru v řadě, uspělo Colorado

Obr Zdeno Chára z New York Islanders nedal Patricku Maroonovi ve vzájemné bitce takřka žádnou šanci • profimedia.cz

Chicago po nevydařeném vstupu do soutěže stoupá tabulkou. Základ k výhře v Seattlu položili Blackhawks v prvních dvou třetinách, po kterých vedli 2:0. Ve 46. minutě přidal třetí branku Chicaga Patrick Kane a utkání se zdálo být rozhodnuté, domácí Kraken se ale v závěru třetí části dostal zpět do hry. Branky Jarreda McCanna a Yanniho Gourgeho ale na obrat nestačily. Definitivní podobu výsledku dal trefou do prázdné branky Jake McCabe.

Kubalík odehrál za Chicago přes 19 minut, ve kterých stihl dvakrát ohrozit brankáře Philippa Grubauera.

Hokejisté Colorada o výhře na ledě Vancouveru rozhodli ve třetí třetině, v níž dokázali otočit stav z 1:2 na konečných 4:2. Třemi body za gól a dvě asistence se pod výhru Avalanche podepsali centři prvních dvou formací Mikko Rantanen a Nazem Kadri.

Colorado potvrdilo zlepšení přesilových her. Proti Canucks využili hokejisté z Denveru hned tři nabídnuté početní výhody a z poslednch tří utkání se v nich prosadili šestkrát.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:52. Garland, 41:30. Poolman Hosté: 07:17. Rantanen, 42:19. Kadri, 43:12. Makar, 59:50. Landeskog Sestavy Domácí: Demko (Halák) – Ekman-Larsson, Poolman, Q. Hughes, Hamonic, Burroughs, T. Myers – J. T. Miller, Elias Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat, Höglander – Podkolzin, Dickinson, Garland – Dowling, Lammikko, Chiasson. Hosté: Kuemper (J. Johansson) – D. Toews, Makar, Girard, E. Johnson, J. Johnson, R. Murray – Landeskog, Rantanen, L. O'Connor – Ničuškin, Kadri, Burakovsky – Jost, Newhook, Helm – Jayson Megna, Kiefer Sherwood. Rozhodčí Pollock, Hanson – Baker, Knorr Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 361 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:15. McCann, 58:11. Gourde Hosté: 15:03. S. Jones, 22:01. DeBrincat, 45:36. P. Kane, 59:34. McCabe Sestavy Domácí: Grubauer (Driedger) – Giordano (C), H. Fleury, Lauzon, Oleksiak, A. Larsson, Vince Dunn – Jordan Eberle (A), Wennberg, Schwartz – Järnkrok, McCann, Marcus Johansson – Blackwell, Gourde (A), B. Tanev – Donskoi, Geekie, Donato. Hosté: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, McCabe, E. Gustafsson, R. Stillman, C. Jones – P. Kane (A), Dach, DeBrincat (A) – Khaira, J. Toews (C), D. Kubalík – Reese Johnson, D. Strome, Borgström – R. Carpenter, Kurashev. Rozhodčí Nicholson, Anderson – Johnson, Nansen Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků