Pastrňák za dva body, Boston padl. Francouz udržel druhou nulu

Góly

Domácí: 31:24. Kadri, 46:41. Rantanen

Hosté:

Sestavy

Domácí: Francouz (Kuemper) – Makar, D. Toews, Girard, J. Johnson, E. Johnson, MacDermid – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Ničuškin – Compher, Newhook, L. O'Connor – Jost, M. Malcev, Aube-Kubel.

Hosté: M.-A. Fleury (Söderblom) – S. Jones, McCabe, C. Murphy (A), de Haan, E. Gustafsson, C. Jones – P. Kane (A), D. Strome, Hagel – Lafferty, J. Toews (C), DeBrincat – D. Kubalík, Dach, Kurashev – Entwistle, R. Carpenter, Borgström.

Rozhodčí

Walsh, Brenk – Pancich, McNamara

Stadion

Ball Arena, Denver

Návštěva

16 503 diváků