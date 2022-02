Pastrňák v prodloužení rozhodl o výhře v Ottawě, Kaše a Kämpf asistovali

David Pastrňák rozhodl v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu na ledě Ottawy 3:2. Hvězdný český útočník po čtyřech zápasech bez zápisu do kanadského bodování vstřelil 25. gól v sezoně NHL a byl vyhlášen hlavní hvězdou duelu. V utkání Toronto - St. Louis si po asistenci připsali Ondřej Kaše a David Kämpf, ale jejich kanadský tým podlehl na domácím ledě St. Louis 3:6. Karel Vejmelka v brance Arizony nezabránil prohře s LA Kings 3:5.

Bruins se po dvou porážkách dočkali výhry, i když v zápase dvakrát ztratili vedení. Pastrňák pak ale popáté v kariéře nepustil utkání do samostatných nájezdů. Duel ukončil v čase 62:42 bombou z levého kruhu po přihrávce Taylora Halla. Pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži si vylepšil o 46. bod.

„Poslední dobou mé výkony nebyly ideální. Jsem rád, že jsem protrhl čtyřzápasové čekání na gól a ještě radši za důležitou výhru. Víme, že to nebyl náš nejpovedenější výkon, ale čtyřzápasový trip jsme zakončili vítězstvím, což je pro nás důležité,“ řekl Pastrňák, jenž vstřelil pátý vítězný gól v sezoně. „David ten gól potřeboval. Zdálo se mi, že začíná být trochu frustrovaný z toho, že mu to tam nepadá tolik, jak by si představoval,“ uvedl trenér Bruce Cassidy.

Boston i přes nepřesvědčivé výkony v posledních zápasech zůstává jediným týmem v NHL, který v sezoně nepoznal delší než dvouzápasové čekání na výhru. Ofenzivní trápení však Bruins brání v započetí vítězné série. V posledním měsíci bostonští hokejisté nasbírali pět výher a sedm porážek, ani jednou však nevstřelili více než tři branky.

Se zlepšením produktivity by Bostonu mohl pomoci návrat Brada Marchanda, který si proti Senators odpykal pátý díl ze šestizápasového disciplinárního trestu. Nejproduktivnější hráč Bruins pyká za napadení pittsburského brankáře Tristana Jarryho.

Hokejisté Toronta zaváhali po dvou výhrách. Kaše s Kämpfem se v závěru druhé třetiny podíleli na vyrovnávacím gólu obránce T.J. Brodieho na 3:3, poslední dvacetiminutovku ale díky třem gólům ovládlo St. Louis. Dvakrát se v zápase prosadil ruský útočník Pavel Bučněvič, který otevřel a pak i do prázdné branky uzavřel skóre zápasu.

„Odehráli jsme povedený zápas, hlavně v zakončení jsme odvedli dobrou práci. I přes to, že jsme soupeře ve třetí třetině pustili do několika šancí, jsme dokázali zápas rozhodnout. Hodně nám pomohl Ville (Husso) v brance, hlavně ve třetím dějství odvedl vynikající práci,“ řekl trenér St. Louis Craig Berube.

Brankář Karel Vejmelka kryl v zápase Arizony s Los Angeles 34 střel, prohru 3:5 ale neodvrátil. Coyotes ještě na začátku 39. minuty vedli 3:1, Kings ale vývoj otočili a vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů. Dvěma góly se pod výhru Los Angeles podepsali obránce Drew Doughty a útočník Adrian Kempe.

Kings si v boji o play off připsali důležité dva body, které je v tabulce Pacifické divize prozatím udržely v elitní čtyřce. Anaheim i díky výhře 7:4 ve Vancouveru ztrácí z pátého místa pouhé dva body.

Ducks rozhodli v první polovině utkání, v níž se dostali do vedení 5:0. Domácí v dalším průběhu zápasu snížili, o pohodlné vítězství ale Anaheim nepřipravili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:50. Tage Thompson, 12:46. Tage Thompson, 32:54. Tage Thompson Hosté: 03:35. MacKinnon, 11:18. Compher, 13:02. Kadri, 48:37. Newhook, 59:09. Rantanen Sestavy Domácí: Tokarski (C. Anderson) – Dahlin, Jokiharju, M. Samuelsson, Bryson, Pysyk (A), Fitzgerald – J. Skinner, Tage Thompson, Tuch – Krebs, Cozens, V. Olofsson – R. Asplund, Mittelstadt, Okposo (A) – Bjork, Eakin, Hayden. Hosté: Kuemper (Francouz) – D. Toews, Makar, J. Johnson, Girard, E. Johnson – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen (A) – Ničuškin, Kadri, Burakovsky – L. O'Connor, Newhook, Helm – Compher, Jost, Aube-Kubel – MacDermid. Rozhodčí O'Rourke, Morton – Barton, Kovachik Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 10 526 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:45. Lowry, 54:38. Connor Hosté: 12:17. Hyman, 27:46. Yamamoto, 30:50. McDavid, 59:58. Nurse Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Dillon, N. Schmidt, Stanley – Wheeler, Scheifele, P. Stastny – J. Svečnikov, Dubois, Connor – Lowry, K. Reichel, Vesalainen – Poganski, Toninato, Harkins. Hosté: Koskinen (M. Smith) – Nurse, Bouchard, Lagesson, Ceci, Broberg, Barrie, Niemeläinen – Hyman, McDavid, Yamamoto – E. Kane, Draisaitl, R. McLeod – Foegele, Nugent-Hopkins, D. Ryan – Brendan Perlini, Benson. Rozhodčí Hebert, Skilliter – Smith, Hunt Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 12 360 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:33. W. Nylander, 25:30. W. Nylander, 37:44. Brodie Hosté: 02:58. Bučněvič, 11:40. K. Kostin, 25:59. B. Schenn, 44:38. Saad, 50:50. R. O'Reilly, 56:43. Bučněvič Sestavy Domácí: J. Campbell (P. Mrázek) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, Muzzin, Holl, R. Sandin – Marner (A), Matthews, Bunting – W. Nylander, Tavares (C), Kerfoot – O. Kaše, Kämpf, I. Michejev – Simmonds, Spezza, Engvall. Hosté: Husso (Binnington) – Parayko (A), Mikkola, Faulk, Krug, Bortuzzo, Walman – Perron, R. O'Reilly (C), Saad – Kyrou, R. Thomas, Bučněvič – Sundqvist, B. Schenn (A), I. Barbašev – L. Brown, Bozak, K. Kostin. Rozhodčí McCauley, Lambert – Brisebois, Murray Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 9098 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:45. Stützle, 56:06. Holden Hosté: 22:37. Lazar, 38:54. Carlo, 62:42. Pastrňák Sestavy Domácí: A. Forsberg (F. Gustavsson) – Zub, Brännström, N. Zajcev, Holden, J. Brown, Mete – C. Brown (A), N. Paul (A), B. Tkachuk – Gaudette, Stützle, Formenton – Watson, Gambrell, P. Kelly – Ennis, Tierney, Sanford. Hosté: Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Vaakanainen, Carlo, Grzelcyk, Clifton, M. Reilly – Pastrňák (A), Bergeron (C), T. Hall – Craig Smith, Coyle, Frederic – N. Foligno, Studnicka, Haula – Lazar, T. Nosek, DeBrusk. Rozhodčí Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:52. Strälman, 27:41. Crouse, 32:40. Keller Hosté: 09:04. A. Kempe, 38:33. Doughty, 46:24. T. Moore, 47:12. Doughty, 50:03. A. Kempe Sestavy Domácí: K. Vejmelka (Wedgewood) – Mayo, Gostisbehere, Strälman, J. Moser, Capobianco, Chychrun (A) – N. Schmaltz, T. Boyd, Keller (A) – Kessel, Galchenyuk, Crouse – L. Eriksson, Hayton, Ladd (A) – L. O'Brien, Ch. Fischer, Roussel. Hosté: C. Petersen (Quick) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, O. Määttä, Durzi, Björnfot – A. Kempe, Kopitar (C), Iafallo – Arvidsson, Danault, T. Moore – D. Brown (A), Byfield, Athanasiou – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Rozhodčí MacDougall, Brenk – Flemington, Deschamps Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 13 831 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:52. Pearson, 35:47. Elias Pettersson, 51:41. Garland, 56:28. Q. Hughes Hosté: 00:57. T. Terry, 03:23. Deslauriers, 14:08. Rakell, 21:35. Henrique, 24:20. Steel, 36:50. Henrique, 43:49. Deslauriers Sestavy Domácí: Demko (25. Halák) – T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, Hamonic, Burroughs – Boeser, Horvat (C), J. T. Miller (A) – Garland, Elias Pettersson, Pearson – Höglander, Dickinson, Podkolzin – Highmore, Lammikko, Motte. Hosté: J. Gibson (Stolarz) – H. Lindholm (A), Drysdale, Fowler (A), Shattenkirk, Benoit, Mahura – Henrique, Zegras, Silfverberg (A) – Milano, Steel, T. Terry – Comtois, Lundeström, Rakell – Deslauriers, D. Grant, S. Carrick. Rozhodčí Schlenker, Rehman – O´Quinn, Mills Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 932 diváků