Kanadské čekání se protahuje, nadějí na triumf je rozjeté Calgary. Ale...

Rok 1993, Montreal. Na ulici hoří auta, rabují se obchody a o pár metrů dál v kabině sedí hráči Canadiens, kteří právě vyhráli Stanley Cup, ale nemohou opustit prostory haly. Divočina ve městě je prostě moc velká. „Absolutně neexistovalo, že by vyšli ven,“ přikývl Martin Ručinský, jenž se s mnoha šampiony později setkal. Tyto obrázky dokreslují poslední play off, které ovládl kanadský tým. Od té doby? Jen šest finálových účastí. Jaké šance mají letos?

Procentuální šance není vysoká. Vzhledem k počtu organizací z USA a Kanady je jen něco málo přes 20 %. Proti mluví i faktory mimo ledovou plochu. Vysoké daně v Kanadě, což zapříčiňuje nevelký zájem hráčů v kolébce hokeje hrát, nebo slabší kurz tamního dolaru. A mnohdy i počasí. Zeptejte se Jaromíra Jágra, zda pro jeho obouchané tělo mnohaletou dřinou bylo příjemnější tvrdě trénovat na prosluněné Floridě, či v promrzlém Calgary.

Mimochodem, právě Flames mají ze současné party zástupců javorového listu jasně nejblíže tomu, aby uhráli velký úspěch. Patří jim druhé místo v Západní konferenci, skládačka v kabině vypadá, že jí jen tak něco nerozhází. Top brankář Jacob Markström. Nejlepší obrana v lize. A zkušený trenér Darryl Sutter, jenž už doma střeží dva prsteny pro šampiona Stanley Cupu. „To on je hlavní důvod, proč se nám nyní tak vede. Co je třeba říct, to řekne. Co mi první přijde na mysl, pokud jde o jeho práci, tak je to upřímnost. Je k hráčům upřímný a to oni oceňují,“ pochvaloval si generální manažer Brad Treliving pro web The Athletic.

Pro Calgary jen dobře, pro zhmotnění snů a tužeb kanadských fanoušků v celé zemi je to však zoufale málo. Za týmem z provincie Alberta totiž zeje velká díra. Tedy, kromě Toronta. Matthewsova parta však v posledních ročnících ukázala, že jde o nevyrovnaný tým, kde se věří v zázraky v podání čtyř ofenzivních individualit. Drahých individualit, je třeba dodat. „Podepisují hráče, kteří jsou lacinější. Tak to je. Oni nemají peníze, které mohou investovat tak, jak chtějí a tak sází,“ řekl před startem ročníku k příchodům Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa kanadský novinář Joshua Kloke, jenž se na fungování Maple Leafs specializuje. Takže se věří, že v tomto ročníku sázka vyjde.

V takřka identické situaci se nachází Edmonton. Jen tedy s tím rozdílem, že tam už play off dlouho neochutnali. Také tam se ale vedení několik let marně snaží obalit exkluzivní ofenzivní talent hráči schopnými výsledek doručit. Sice tam v posledních týdnech po příchodu trenéra Jaye Woodcrofta došlo k znovunalezení sportovní formy, nicméně aktuálním problémem týmu je spíše se vůbec do play off dostat, než že by McDavid a spol. v něm měli něco uhrát. „Chybí jim brankář,“ napsal v průběhu sedmizápasové série bez výhry na konci ledna insider Elliotte Friedmann. A má pravdu, Oilers mají nejslabší dvojici v NHL a finance na případnou posilu jednoduše nemají.

O dvojici Ottawa a Montreal nemá smysl v souvislosti se ziskem nejslavnější hokejové trofeje v současnosti mluvit vůbec. A Vancouver s Winnipegem budou nakonec vůbec rádi, že se do play off proškrábou. „Jednou to přijde. Bylo by fajn, kdyby se to už někomu povedlo,“ pronesl už před rokem bývalý centr Montrealu Tomáš Plekanec.

Vypadá to však, že kanadská trpělivost bude muset ukázat svou kvalitu, protože čekání se protáhne do jubilejní třicítky. Objektivně, favoriti se (znovu) rekrutují ze Spojených států. Tampa, Colorado, nebo třeba rozjetá Florida. To jsou hlavní želízka v ohni. A Kanada? Ta do boje vysílá sice plameny aktuálně pořádně rozžhavené, ale po hříchu osamělé.

Postavení kanadských týmů v tabulce NHL:

Západní konference Calgary 66 bodů 2. místo Edmonton 59 bodů 7. místo Vancouver 54 bodů 11. místo Winnipeg 52 bodů 12. místo