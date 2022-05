NHL ONLINE: Dvakrát Game 7! Rangers vs. Pittsburgh a Calgary vs. Dallas

Úvodní kolo play off NHL jde do finiše! V noci z neděle na pondělí jsou na programu poslední dva zápasy č. 7. New York Rangers se proti Pittsburghu vyhrabali ze stavu 1:3 a nyní mají výhodu domácího prostředí. Využijí ji a vyzvou ve 2. kole Carolinu? Rozhodující duel čeká také sérii mezi Calgary a Dallasem. Vítěz se v dalším kole utká s Edmontonem. ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na iSport.cz.