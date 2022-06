Bitva o Stanley Cup začíná: Tampa potřetí, nebo Colorado po 21 letech?

Český hokejový brankář Pavel Francouz se dostal do brány v semifinále play off NHL v utkání Colorada proti Edmontonu • ČTK / AP / Jack Dempsey

A tak už jdeme do finále, vzplane bitva těžkých vah. Tampa Bay proti Coloradu. Šampioni z předchozích dvou let proti týmu, který se v posledních třech sezonách prodral zpátky na výsluní a mnozí ho předem považovali za hlavního kandidáta na triumf ve Stanley Cupu. Šance jsou vyrovnané. Nicméně jako mírný favorit vstupuje do série celek z Denveru. Na jeho ledě ve čtvrtek v noci (2.00 SEČ) série začíná.

Pro fanoušky je to vysněné finále. Můžete si hodit korunou, kdo vyhraje. Lightning vypadají, že je nikdo a nic nezastaví. Do finále se probojovali potřetí v řadě. To se 37 let v NHL nepovedlo žádnému týmu (Edmonton 1983-85). Šest jiných týmů od té doby zvítězilo dvakrát po sobě, Tampa si dělá zálusk na vítězný hattrick.

„Když vyrůstáte v Kanadě, vždycky sníte o tom, že budete mít svoje jméno na Stanley Cupu. Dostat se tam poprvé byl splněný sen. Dostat se tam podruhé, dokonce hned další rok, to byl znovu sen. Dostat se tam potřetí je něco neuvěřitelného,“ povídal trenér Jon Cooper.

Aby se neuvěřitelné stalo skutečností, musí jeho tým v souboji gigantů povalit Colorado, jemuž se dávají o drobek větší šance. Pro Avalanche by to znamenalo první vítězství od roku 2001, kdy jejich dres oblékali nynější GM Joe Sakic, Patrick Roy, Peter Forsberg, Rob Blake, Ray Bourque či Milan Hejduk.

Současný tahoun Nathan MacKinnon s týmem zažil výšlap z podzemí až na výsluní. Převezme nakonec Pohár od kapitána Gabriela Landeskoga? Nebo se ho chopí jako první Steven Stamkos z Tampy a završí i třetí tažení velkým triumfem? Posledním týmem, jenž tohle předvedl, byli New York Islanders, kteří vládli dokonce čtyřikrát v letech 1980-83.

„Je těžké se odpoutat od takových myšlenek, ale nějaké zápasy máme ještě před sebou. Nedosáhli jsme cíle, zároveň však musím říct, že máme úžasný a výjimečný tým,“ uvedl Stamkos, který dvěma trefami v šestém finále Východní konference proti New York Rangers poslal Lightning do rozhodující bitvy.

To bylo minulou sobotu. Celek Colorada smetl Edmonton ve čtyřech zápasech. Od 6. června nehrál, přestávka trvala devět dní. Ovšem něco podobného prožil už po vyřazení Nashvillu v prvním kole. „V letošním play off jsme si tím prošli. Trenéři odvádějí dobrou práci. Je fajn trochu si odpočinout, zároveň jsme měli čas se připravit. Jde jen o to zůstat mentálně vyladění na správnou frekvenci, zůstat svěží a soustředit se na cíl, který je před námi,“ pravil útočník J. T. Compher.

Kouč Jared Bednar se svým štábem měl dost času vyřešit dilema, koho postavit do brány. Jedničkou byl po větší část sezony Darcy Kuemper, v play off se však během prvního kola zranil. Tým dotlačil k postupu Pavel Francouz, který se v sezoně kvůli zdravotním problémům zapojil až v polovině prosince.

Kuemper se postaral o výhru 4:2 ve druhém kole proti St. Louis, během prvního finále Západní konference s Edmontonem však znovu odstoupil. Sérii dotáhl k výhře ve čtyřech utkáních Francouz, jenž odolal palebné síle Oilers v čele s Connorem McDavidem a dokonce jednou vyčapal čisté konto.

Gólmani a obrana Avalanche teď ze sebe musí vydat to nejlepší, aby se vypořádali s nadupaným a vyrovnaným útokem Lightning. Nejvíc řádila první lajna, v níž naskakovali Stamkos, Nikita Kučerov a Ondřej Palát. Po měsíci se navíc může vrátit uzdravený Brayden Point.

V Tampě nemusí o brankáři dlouze přemýšlet, Andrej Vasilevskij je neotřesitelná jistota. Už před dvěma lety byl vyhlášen MVP play off a letos má znovu velkou šanci. Jejich faktorem X je však Palát, který se zdá se být pokaždé v pravý čas na správném místě a už dvakrát rozhodl zápas v samém závěru.

Na opačné straně to je obránce Makar. V play off se 23letý bek neskutečně rozjel. S 22 body (5+17) ve 14 utkáních je nejproduktivnějším hráčem týmu. Ve čtvrtém finále konference přispěl gólem a čtyřmi asistencemi a jako první obránce v historii si připsal pět bodů v duelu, který zpečetil postup. Pokud završí sezonu triumfálním kolečkem na ledě se Stanley Cupem nad hlavou, může Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off získat on. Colorado má navíc i díky jemu vynikající přesilovky. Využilo každou třetí, dalo v nich už devět gólů, na osmi se podílel Makar.

„Upřímně, oni jsou mužstvo, o němž jsme si posledních pár let mysleli, že na něj narazíme… Neskutečná směsice veteránů, hvězdné síly, tvrďáků, dobří brankáři. Pro nás to je obrovská výzva. Stanovíme si herní plán a jako v každé sérii se ho pokusíme plnit co nejlíp, abychom uspěli,“ řekl kapitán Stamkos.

„Jsou prostě týmem, který ví, jak v danou chvíli vyhrát. Dokázali to v předchozích dvou letech a jsou blízko tomu to zopakovat. Mockrát čelili nepřízni osudu a pokaždé se z toho nějak vyhrabali. Takže to je něco, co musíme mít na paměti,“ uvedl obránce Devon Toews z Avalanche.

„Abyste byli nejlepší, musíte porazit ty nejlepší,“ připojil se kapitán Colorada Gabriel Landeskog. „Tihle kluci jsou šampioni, kteří obhajují vítězství ve Stanley Cupu. A my jsme nadšení, že na ně jdeme,“ dodal.

Program finále:

Colorado-Tampa Bay

čtvrtek 16.6. COL-TB (2.00 SEČ)

neděle 19. 6. COL-TB (2.00 SEČ)

úterý 21. 6. TB-COL (2.00 SEČ)

čtvrtek 23. 6. TB-COL (2.00 SEČ)

Případná další utkání: sobota 25. 6. v Denveru, pondělí 27. 6. v Tampě, středa 29. 6. v Denveru

Tip Sportu: 4:2 na zápasy

