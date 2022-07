Letošní draft? Spíš podprůměr, říká expert. McDavida nemáte každý rok

Příští týden započne další draft do NHL. Manažeři si zase budou vybírat nové modly, tváře a tahouny svých organizací. A osmnáctiletí junáci budou snít o co nejlepším umístění. Mohlo by se zdát, že se stejná píseň bude už po šedesáté opakovat. Ale není tomu tak. Krása draftu je v tom, že je pokaždé jiný, odlišný. Do velké míry to ovlivňuje kvalita talentů, kteří na draft míří. Některé ročníky totiž mohou změnit celou ligu a jiné jen tak vyšumět.

Seděl přibitý na sedačce, nervózně poklepával koleny a byl viditelně v napětí. Na Connoru McDavidovi bylo v roce 2015 patrné, že mu očekávání, kdy zanedlouho tehdejší generální manažer Edmontonu Peter Chiarelli vyřkne jeho jméno, dělalo trochu potíže. Přitom mohl být v klidu, v jeho případě šlo dlouho dopředu říct, že o osudu jedničky draftu je jasno.

Generační talent z Ontaria symbolizuje nejkvalitnější draft za posledních deset let. Tehdejší příliv mladíků změnil mnoho týmů k nepoznání a objektivně lze říct, že celou soutěž zkvalitnil, což o mnoha draftech pronést nelze. Vliv byl nakonec podobný, jako nejkvalitnější draft v historii z roku 2003.

Adept na jedničku draftu Shane Wright. Podle expertů největší konkurent pro Juraje Slafkovského • Foto profimedia.cz

„Draft, který nás nyní čeká, vypadá na první pohled, z hlediska kvality, jako lehce podprůměrná skupina hráčů, oproti předchozím ročníkům,“ napsal expert Corey Pronman, jenž se zaměřuje pouze na mladé hráče. „Rozdíly mezi prvním a pátým místem nejsou nikterak závratné. Na jednu stranu bude tím pádem zajímavé draft sledovat. Na druhou stranu to vypovídá o velké vyrovnanosti hráčů, a tudíž nejasné pozici hlavní hvězdy,“ dodal na webu The Athletic.

Takhle, to, že je některý hokejista odskočený od ostatních ještě neznamená, že by měla být daná skupina hráčů méně kvalitní. Podle skautů a analytiků však lze o současné skupině mladíků říct, že se o generační partu nejedná. Za posledních deset let nesnese srovnání třeba s ročníky 2015, nebo 2016, které do NHL dodaly prakticky od draftu hotové hráče schopné se okamžitě prosazovat na špičce produktivity. Těžily z toho pochopitelně i samotné týmy, které v daných letech volily jako první.

A to je právě to. Vyhrát draftovou loterii a mít jedničku draftu je jedna věc. Jaký však v daném ročníku bude přísun talentů, to je druhá loterie sama o sobě. „Nelze mít v každém roce Connora McDavida,“ pronesl v jednom z rozhovorů s úsměvem nynější generální manažer Edmontonu Ken Holland.

Logan Cooley by podle některých expertů mohl přijít jako první na řadu na letošním draftu • Foto Profimedia.cz

Kdyby si vedení Montrealu mohlo vybrat, rozhodně by skupinou hráčů z roku 2015 nepohrdlo. Navíc by nemuselo mít těžkou hlavu s tím, koho nakonec zvolí. Paradoxní totiž je, že pravděpodobným vítězem letošního draftu je New Jersey, které se díky draftové loterii posunulo až na druhou příčku, což už je pro ně samo o sobě vítězství. Zatímco první Canadiens si tak musí lámat hlavu s tím, kterého mladíka zvolí, Devils to budou mít o mnoho snazší.

Na první příčku se totiž počítá s jedním z trojice forvardů, Shanem Wrightem, Loganem Cooleym a Jurajem Slafkovským. Všeobecně se očekává, že pokud Montreal vezme jednoho z prvních dvou centrů, Devils sáhnou po slovenském talentu, protože jde o křídlo, které ideálně doplní jejich mladé střední útočníky. „Ale není to zdaleka jisté, první příčky jsou letos opravdu hodně otevřené,“ shrnul Pronman.