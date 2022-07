Yzerman šlápl na plyn a vyrazil na trh. Detroit se i se čtyřmi Čechy posune

Šest let je Detroit bez play off. Bývalá luxusní značka celé NHL dojela na to, že se pořád snažila držet při životě sen, jak parta veteránů ještě zkusí vyhrát Stanley Cup. Na ten poslední z roku 2008 se už navázat nepodařilo. Proto Red Wings potřebovali totální přestavbu. Akce se pomalu chýlí ke konci. Šéf klubu Steve Yzerman vyrazil na nákupy.

Do Detroitu přišel Yzerman s vizitkou muže, který stvořil Tampu. Takže kdy to přijde tady? Teď? A už? Někdejší výjimečný útočník od začátku nastavil v klubu jasná pravidla. Zaměřil se i na úplné detaily. Jestli chce mluvit někdo ze zaměstnanců organizace veřejně, tak všechno musí jít přes klub. Otázky, žádosti. Neexistuje, aby o něčem Detroit neměl přehled. Yzerman pak jen opakoval, že celá přestavba chce klid. Buduje se, je potřeba trpělivost. Krotil vášně.

Teď dal najevo, že talentu klub na draftu nasbíral dost a je pravý čas tým posunout dál. Jen za posledních pár dní sehnal podstatnou část sestavy: do brány možná poklad ze St. Louis Villeho Hussa, pak půlku obrany (Chiarot, Määtä, Pysyk) a tři útočníky ( Kubalík , Copp, Perron).

Jen s mladými nic nevyhrajete, musí se od někoho učit. „V lize se dobře ví, že Detroit má perspektivní tým. Když se koukám, jak se tým podařilo doplnit, všechno se jeví ještě zajímavější. Steve Yzerman staví silné týmy, to chápe asi každý,“ utrousil ranař Ben Chiarot.

Generální manažer věděl, že potřebuje postavit levou stranu obrany. Napravo má ofenzivní zadáky a dobré střelce Moritze Seidera s Filipem Hronkem . Na druhou stranu potřeboval závory. Proto Chiarot a proto Olli Määtä.

Zajímavé je, že Chiarot patří k hráčům, které moderní hokejová analytika odsuzuje k neúspěchu. Přesto dostal tříletou smlouvu na 4,75 milionu. Před rokem hrál finále Stanley Cupu, v minulé sezoně si ho vyhlédla Florida, vítěz základní části. „Jen tak ho neobejdete. Je to hodně tvrdý chlap,“ pousmál se David Perron, velký Yzermanův ofenzivní nákup.

Největším pokladem z trhu je Andrew Copp, ofenzivní univerzál, kterého můžete umístit na jakékoliv místo v sestavě. Nejspíš z něj teď bude druhý centr, až do NHL vyroste osmnáctiletý Rakušan Marco Kasper, přesune se Copp na křídlo. V nové sezoně by nejspíš měl hrát s Jakubem Vránou . Nabízí se, že Dominik Kubalík by mohl mít pozici ve třetí formaci s Filipem Zadinou.

Coppova smlouva je nejdelší, kterou Yzerman v Detroitu ve své tříleté éře uzavřel. Zamluvil si ho na 5 let za průměrnou roční gáži 5,625 milionu dolarů. „Steve odvedl v Tampě skvělou práci při budování týmu. Byl tam nějakou dobu, draftoval spoustu kluků a má na svědomí velkou část toho, kam se dostali,“ těší se Copp na to, co přijde. A hned přidal: „Detroit bude za pár let dobrý, jen počkejte. Chtěl bych být toho součástí, chtěl bych s týmem dál růst a pomoci ke kýženému cíli.“

Detroit není ani teď kandidátem na Stanley Cup, to ještě chvíli zabere. V divizi mají Red Wings Tampu, Floridu, Toronto, Boston. Ti jsou pořád na řadě. Brzy ale přijde éra Ottawy, Buffala a Detroitu. Role se prohodí. Yzerman teď svými nákupy šlápl na pedál. Zrychlil vývoj.

Jak by mohla vypadat sestava Detroitu Husso

Nedeljkovic Seider-Chiarot

Hronek-Määtä

Pysyk-Walman Raymond-Larkin-Bertuzzi

Perron-Copp-Vrána

Zadina-Suter-Kubalík

Sundqvist-Rasmussen-Erne

