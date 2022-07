Palát pro Devils jako Eliáš, odchodem rozesmutnil Tampu: Vůle byla, jenže…

Ondřej Palát se z Floridy přesouvá do New Yorku • ČTK / AP / John Locher

Jedenáct let. Tak dlouho trvalo spojení Ondřeje Paláta s klubem Tampa Bay Lightning. Pevná vazba, která se v noci ze středy na čtvrtek asi definitivně rozpadla. Zámořští reportéři troubí do světa, že český pracant uzavřel pětiletou smlouvu s New Jersey, ročně si vydělá šest milionů dolarů. Potvrzení ze strany klubů už bude pouhou formalitou. O možném Palátově odchodu z kádru nedávných finalistů se hlasitě špitalo během celé uplynulé sezony, Bolts přesto věřili, že by rodáka z Frýdku-Místku mohli udržet. Škudlili každý dolar, hledali možnosti. Nakonec marně.

Takový poklad vyloví skauti v sedmém kole draftu jednou za život. Ondřeje Paláta si zástupci Lightning před jedenácti lety zvolili z 208. místa ve výběru talentovaných mladíků. Byl absolutním outsiderem, odpadlíkem a zkrátka tím, s kým se v NHL vůbec nepočítá. Jeho osud měl být jasný: navštíví pár tréninkových kempů a alou do Evropy.

Jenže český dříč překvapil. Kousnul se, tvrdě pracoval a už v březnu 2012 poprvé seděl v kabině před venkovním zápasem Tampy Bay. Proti Pittsburghu se na led podíval jen na devět minut, přesto zvládl asistovat. O den později přeletěl s týmem do New Yorku a proti Devils zapsal svou druhou přesnou nahrávku v nejlepší lize planety, navíc přidal tři střely.

Z toho kluka by jednou mohlo něco být, mysleli si tehdy zřejmě fanoušci New Jersey.

Kalendář ukrojil další dekádu a příznivci Devils s největší pravděpodobností budou mít Ondřeje Paláta na očích znovu. Podle neoficiálních, ale velmi důvěryhodných informací zámořských novinářů podepsal pětiletý kontrakt, který mu má vynést rovných 30 milionů dolarů (v přepočtu přibližně 729 milionů korun).

Už není tím vyjukaným mladíkem, ale stal se dvojnásobným ligovým šampionem a jedním z nejlepších hráčů pro play off. Od roku 2017 zvládlo v nejdůležitější části sezony více gólů jen duo Brayden Point (38) a Nathan MacKinnon (39). Palát nasázel 34 branek, hned dvanáct jeho gólů ve vyřazovací fázi nosí nálepku rozhodující.

Přidává i další, méně nápadné dovednosti. „Skvěle se hodí k šikovným hráčům i k bojovníkům. Ať ho postavíte kdekoliv, udělá svou práci, a za to si zaslouží odměnu,“ pronesl během posledního play off pro The Athletic trenér Bolts Jon Cooper.

Nechtěně tak předpověděl další vývoj událostí. Palát si skutečně řekl o další miliony dolarů, které už v pokladně Tampy Bay nezbývaly. Vedení upřednostnilo chráněné volné hráče Michaila Sergačjova, Anthonyho Cirelliho i slovenského zadáka Erika Černáka, všem darovalo štědré osmileté smlouvy. V té chvíli varianta Palát padla.

„Taková je prostě realita. Pod platovým stropem jsme měli těsno a potřebovali jsme podepsat hráče, kteří teď budou ve svých nejlepších letech a stanou se opravdu skvělými,“ obhajuje se generální manažer mužstva z Floridy Julien BriseBois přes Tampa Bay Times. „Věděli jsme, že to bude výzva. Obě strany měly silnou vůli, aby projednaly všechny možnosti. Pustili jsme se do práce, jenže pak nám tak nějak došly nápady.“

Stěhovat se tak musel i český obránce Jan Rutta , na kterého se těší Pittsburgh. To Paláta čeká v New Jersey role lídra kabiny. Společně se Slovákem Tomášem Tatarem a nově příchozím Finem Erikem Haulou bude jedenatřicetiletý křídelník ze Slezska pravděpodobně nejstarším útočníkem týmu. Navíc přináší zkušenosti muže, který ví, kudy vede cesta do finále Stanley Cupu. Za poslední tři roky ji našel pokaždé, měl by být pro Devils dalším Patrikem Eliášem , velkou legendou organizace.

V klubu z Newarku patrně potká i krajana Vítka Vaněčka, který v minulých dnech přestoupil k Devils z Washingtonu. Šestadvacetiletý brankář ovšem čeká na nabídku na novou smlouvu. Palát se naopak těsně mine s Pavlem Zachou . Ten se stěhuje do Bostonu výměnou za Erika Haulu.

A Tampa Bay? Únik frýdecko-místeckého odchovance bude ještě nějakou dobu vstřebávat. „Jsou hráči, které chcete udržet, zatímco oni chtějí zůstat, ale prostě to nejde. Pod platový strop nevecpete všechny,“ lamentuje manažer BriseBois.

