NHL ONLINE: Pastrňák a spol. proti Floridě, hraje i Nečas a Češi z Detroitu

Česká kolonie v dresu Bostonu jde v noci znovu do akce. Hokejisté Bruins v sestavě s Pastrňákem, Krejčím, Zachou, Zbořilem, Noskem a Laukem se postaví Floridě s Radkem Gudasem. Detroit, v jehož dresu by se měl objevit i Filip Zadina, Dominik Kubalík a Filip Hronek (Vrána by měl kvůli zranění chybět) se utká s LA Kings. V noci hraje i Martin Nečas, Filip Chytil, ale i další čeští hokejisté. Všechny sledujte v ONLINE reportáži z nočního programu NHL.