NHL ONLINE: Boston hraje v Ottawě. V akci i Columbus či New Jersey

David Krejčí při svém návratu do NHL zapsal parádní tři body za gól a dvě asistence • Reuters

Bostonský brankář Linus Ullmark se přidal k oslavě trefy Hampuse Lindholma do prázdné branky • Reuters

Kouč Jim Montgomery vstoupil s Bostonem do nové sezony až nečekaně povedeně • ČTK / AP / Charles Krupa

Boston jde dnes znovu do akce! Bruins i se šesti českými hráči v sestavě zatím všechny tři duely na začátku nové sezony vyhráli. David Pastrňák má na kontě pět bodů (2+3), navrátilec David Krejčí čtyři (1+3). Přidají dnes další na ledě Ottawy? Hraje se i dalších sedm zápasů, do akce půjde například Columbus či New Jersey. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.