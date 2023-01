NHL ONLINE: Krejčího tisící zápas. Už má tři body, řádí i Pastrňák se Zachou

Jedenácti zápasy nabitý program NHL je především ve znamení jednoho velkého milníku. Český útočník David Krejčí od 19:00 nastupuje za Boston proti Philadelphii do jubilejního 1000. startu v nablýskané zámořské soutěži. V akci jsou ovšem i další krajané. Filip Hronek a Dominik Kubalík v dresu Detroitu hrají v Coloradu. San Jose Sharks s Tomášem Hertlem v sestavě čelí New Jersey, za které startuje Ondřej Palát. V noci jdou do akce také Dallas (Radek Faksa), New York Rangers (Filip Chytil) či Pittsburgh (Jan Rutta). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.