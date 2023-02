ONLINE NHL: pikantní návrat Vrány proti Capitals. V akci i Nečas či Palát

Jakub Vrána by se měl vrátit do sestavy Red Wings proti Washingtonu, kde působil • Profimedia.cz

Jakub Vrána by se měl vrátit do sestavy Red Wings proti Washingtonu, kde působil • Profimedia

Z úterý na středu v noci bude v NHL k vidění bohatý program se solidní českou účastí. Do sestavy Detroitu by se měl poprvé vrátit Jakub Vrána, kterého by tak mohl čekat pikantní souboj s Washingtonem. V akci by měli být i další krajani z Red Wings, ale i Martin Nečas, Ondřej Palát s Vítkem Vaněčkem, Petr Mrázek či David Kämpf. Brzo ráno hraje i král bodování McDavid, jehož Oilers hostí Flyers. Všechny zápasy sledujte v ONLINE REPORTÁŽÍCH na iSport.cz.