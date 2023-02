NHL ONLINE: Pastrňák znovu v akci. Hrají i Češi z Detroitu nebo Hertl

Tomáš Hertl v dresu San Jose se cpe do branky Calgary • Reuters

Rovných deset zápasů naplánovali zástupci kanadsko-americké NHL v noci na středu. Neodpočívají Češi z Bostonu David Pastrňák, Pavel Zacha, David Krejčí, Tomáš Nosek ani detroitská trojka krajanů Dominik Kubalík, Filip Zadina a Filip Hronek - všichni jmenovaní se zapojili už do úterního programu. Do hry tentokrát naskakuje i Tomáš Hertl, ofenzivní hvězda San Jose. Radko Gudas figuruje v defenzivě Floridy, Jan Rutta brání za Pittsburgh a k souboji Karla Vejmelky a Petra Mrázka by mohlo dojít v brankovišti Arizony, respektive Chicaga. Sledujte všechny utkání ONLINE na iSport.cz.