NHL ONLINE: „Boháč“ Pastrňák proti Buffalu. Češi bojují i za Detroit

Podepsal šestou nejhonosnější smlouvu v historii NHL a rovnou se vrhá do akce. David Pastrňák se svým Bostonem naskakuje v noci na pátek do utkání proti Buffalu. Program celkem čítá deset zápasů, hraje i Detroit, který má na soupisce po výměně Filipa Hronka do Vancouveru tři české útočníky Dominika Kubalíka, Filipa Zadinu a Jakuba Vránu. Nabitou noc s řadou krajanů uzavře od 4.30 Tomáš Hertl a jeho San Jose. Sledujte ONLINE přenosy na webu iSport.cz.