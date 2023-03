NHL ONLINE: Boston zdolal Detroit a má rekord. V akci Nečas nebo Vrána

Hokejisté Bostonu i díky asistenci Tomáše Noska porazili Detroit 3:2 a mají padesátou výhru. Stačilo jim na to 64 zápasů, což je nový rekord NHL. Bohatý sobotní program pokračuje po půlnoci dalšími dvanácti duely. Do akce jde třeba Carolina s Martinem Nečasem, St. Louis s Jakubem Vránou či New Jersey s Ondřejem Palátem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSport.cz.