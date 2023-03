SESTŘIHY: Pastrňák 1+1. Vaněček má nulu, Patera při debutu vychytal výhru

Góly

Domácí: 15:44. McTavish, 24:46. Vatrano, 57:39. Terry, 59:34. McTavish

Hosté: 09:01. Tomasino, 13:40. Novak, 41:47. Sherwood, 53:36. Trenin, 61:12. Novak

Sestavy

Domácí: Gibson (Dostál) – Fowler (A), Harrington, Shattenkirk, Benoit, Colt. White, Beaulieu – McGinn, Zegras, R. Strome – McTavish, Terry (A), Max Jones – Vatrano, Silfverberg (A), Lundeström – Grant, Comtois, Leason.

Hosté: Saros (Lankinen) – Josi (C), Fabbro, McDonagh (A), Barrie, C. Foote, Lauzon – Glass, Tomasino, Duchene – Sherwood, Novak, Asplund – Sissons (A), Trenin, Co. Smith – Jankowski, McCarron, Afanasjev.

Rozhodčí

Kozari, Hanson – Knorr, Toomey

Stadion

Honda Center, Anaheim

Návštěva

15098 diváků