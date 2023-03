Boston: mašina s rekordem, ale získá Stanley Cup? Čechy chválí i Bowman

Každý vám teď asi poví, že by chtěl hrát za Boston. Dominovat v základní části NHL, mít velkou šanci získat Stanley Cup. Užívat si privilegium být součástí mašiny na vítězství. Rozjetí Bruins nemíní zpomalit nebo vypadnout z role ani s výhledem na blížící se play off. O víkendu získali ligový rekord, když potřebovali na 50 triumfů nejméně zápasů v historii. Prozatímní vládce sezony chválí i legendární kouč Scotty Bowman.

Je to velké téma a ještě několik týdnů, možná měsíců bude. Zvládnou Bruins roli favorita a dojdou si pro Stanley Cup, nebo je někdo zastaví? Aktuální stav: medvědí stisk je pevný a nepovoluje. Zatím.

V sobotu si lídr soutěže po obratu proti Detroitu připsal jubilejní padesátou výhru v sezoně. Stačilo mu na to jen 64 zápasů, byl o dva duely rychlejší než dosavadní rekordmani z Detroitu (1995/96) a Tampy (2018/19).

„Je zábava hrát za takový tým. Máme mezi sebou výborné vztahy a bojujeme jeden za druhého. Je skvělé, že dokážeme vyhrávat zápasy, i když se nedaří našim střeleckým lídrům,“ zmínil kapitán Patrice Bergeron důvod, proč Boston připomíná parní válec. Vítězný gól dal Garnet Hathaway ze čtvrté lajny, zatímco třeba David Pastrňák tentokrát nebodoval. Nebylo to potřeba…

Do nedělní odvety s Red Wings na jejich ledě vstupovali Bruins už s jistotou play off. Postup mají v kapse jako první tým a s velkým předstihem.

Znovu mocně dotahovali, když prohrávali už 0:4. Na rozdíl jediné branky snížil ve třetí třetině Pastrňák (v utkání 1+1), teprve desátou porážku po 60 minutách hry ale už neodvrátili. Pořád však mají skvostnou bilanci.

Do konce základní části čeká Bruins sehrát ještě 17 zápasů. Je velká šance, že zaútočí i na rekord v počtu výher za celou sezonu. Ten drží právě týmy Red Wings a Lightning, které dosáhly na 62 vítězství. „Rekordy jsou proto, aby byly překonávány,“ řekl pro Edmonton Sun legendární kouč Scotty Bowman, jenž může se současným mužstvem Bostonu hodně srovnávat.

Právě on vedl vítěznou mašinu Red Wings ve zmíněné sezoně 1995/96, v 70. letech zas trénoval Montreal, se kterým získal pět ze svých devíti Stanley Cupů. Boston nemá podle něj tak hvězdný výběr jako třeba tehdejší Canadiens, oceňuje ale hloubku sestavy Bruins bez viditelných slabin.

„Pamatuji si, že v jedné sezoně jsme doma prohráli jen jeden zápas. Boston zatím v základní hrací době jen třikrát. A to je dnešní konkurence tvrdší, než jsme měli my,“ tvrdí Bowman, jenž je v 89 letech stále hodně aktivní a udržuje si o NHL výborný přehled.

„Mají opravdu spoustu zbraní a hodně široký tým. Nestojí a nepadají s jedním nebo dvěma hráči,“ vyzdvihuje. Lídři jsou samozřejmě potřeba, i Boston je má. Ale k nim se přidávají ostatní. Bowman hned ze sebe sype několik příkladů. „Dříve sázeli na několik hvězd. Teď v prvním útoku vedle Patrice Bergerona s Bradem Marchandem vzkřísili Jakea DeBruska. Získali zpět Davida Krejčího, opravdu chytrého centra, který tvoří hru. Vyměnili Pavla Zachu, který vypadal v New Jersey utrápeně. A nyní hraje výborně.“

České mafie v barvách Bruins si všímá pozorně. „Nebo si vezměte čtvrtého centra Tomáše Noska. Pro většinu je to pan Nikdo. Ale vyhrává vhazování, je skvělý na oslabení. Dobrá posila. A Pastrňák? Ten je jednoduše skvělý. Čistokrevný střelec jako Jari Kurri nebo Mike Bossy. Stačí mu jedna šance a dá gól,“ chválí největší hvězdu. Vzápětí ale hned zas stočí řeč na týmovost Bostonu.

V tom vidí jeho velkou sílu. „Udělali taky několik skvělých tahů v obraně,“ míní. Už před loňským play off přišel Hampus Lindholm z Anaheimu, který nyní prožívá životní ročník, má přes 40 bodů v produktivitě a hlavně v bilanci plus/minus. A během nedávné uzávěrky přestupů doplnil defenzivu Dmitrij Orlov z Washingtonu, jenž se ukazuje jako skvělé posila.

Všechno pak vychází z brankoviště. A gólman Linus Ullmark podává zatím famózní výkony. Další velká trefa generálního manažera Dona Sweeneyho. „Moc jsem o něm nevěděl a myslím si, že ani předtím nikdo v Buffalu. Bruins ho ale podepsali za 5 milionů dolarů ročně a vyplatilo se,“ líčí Bowman.

Zatím to v podání Bostonu vypadá jako pohádková jízda. V play off ale bude pod daleko větším tlakem – jako jeden z největších favoritů na zisk Stanley Cupu. Navíc ve složení, ve kterém se už na podzim na startu nového ročníku tým nesejde. Kvůli napjatému platovému stropu i možnému konci úžasných kariér klubových legend Bergerona s Krejčím.

„Když vyhrála Tampa 62 utkání pár let zpátky, myslel jsem, že zvítězí i v play off,“ vrací se slavný trenér. Lightning však hned v prvním kole nečekaně prohráli s Columbusem 0:4 na zápasy. Naprostý výbuch. Nehrozí to samé i Bostonu? „Bruins jsou v tuhle chvíli skvělý tým. Otázkou je, jestli se budou honit za dalšími rekordy v základní části a jak si to přenesou do play off. Ale myslím, že mají dost zkušeností, aby to zvládli,“ věří Pastovi a spol. Bowman.

S Detroitem to tehdy také nedotáhl až k vrcholu – Red Wings v roce 1996 prohráli ve finále konference s pozdějším šampionem z Colorada. Potom ale stejně jako v případě Tampy přišly velké triumfy a oslavy se Stanley Cupem.

Tihle Bruins ale mají nejspíš jedinou a poslední šanci. Medvědí last dance.

Kdo se dostal nejrychleji na metu 50 výher

64 zápasů - Boston (2022/23)

66 zápasů - Tampa Bay (2018/19)

66 zápasů - Detroit (1995/96)

Nejvíc výher v sezoně

62 - Detroit (1995/96)

62 - Tampa Bay (2018/19)

60 - Montreal (1976/77)

59 - Montreal (1977/78)

Ideální sestava Bruins

Ullmark (Swayman)

McAvoy, Orlov

Carlo, Lindholm

Clifton, Grzelcyk

DeBrusk, Bergeron, Marchand

Pastrňák, Krejčí, Zacha

Bertuzzi, Coyle, Hall

Hathaway, Nosek, Foligno