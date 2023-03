SESTŘIHY: Pastrňák 1+1, gól dal i Krejčí. Nečas srovnal v poslední vteřině

Góly

Domácí: 05:26. Glass, 46:51. Evangelista

Hosté: 46:17. Ehlers, 50:15. Lowry, 60:55. Pionk

Sestavy

Domácí: Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), Barrie, Lauzon, C. Foote, Gravel – Duchene, Glass, Tomasino – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, Sissons (A), Trenin – Afanasjev, McCarron, Jankowski.

Hosté: Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Niederreiter, Scheifele, Ehlers – Wheeler, Dubois, Connor – Appleton, Lowry (A), Naměstnikov – Mäenalanen, Stenlund, M. Barron.

Rozhodčí

MacDougall, Blandina – MacPherson, Galloway

Stadion

Bridgestone Arena, Nashville