SESTŘIHY: Dostál trápil McDavida. Chytil přispěl k výhře 45. bodem

Hokejový brankář Lukáš Dostál v nočním utkání NHL pořádně potrápil Edmonton. Z 32 střel jich pochytal 30 a na českého reprezentanta v dresu Anaheimu si nedokázal přijít Connor McDavid ani Leon Draisaitl. Ducks ale i tak prohráli 1:3. Útočník Filip Chytil pomohl asistencí k vítězství New York Rangers 6:3 nad Tampou Bay. Odchovanec Zlína, který nedávno podepsal novou čtyřletou smlouvu, si připsal již 45. kanadský bod v sezoně (22+23) a dál natahuje své bodové maximum. Calgary Flames porazili Winnipeg 3:1 a v souboji o divokou kartu pro play off Jets vyrovnali.

Dostál držel čisté konto téměř polovinu zápasu, než jej z předbrankového prostoru překonali během tří minut Klim Kostin a Nick Bjugstad. Anaheim snížil na začátku třetí třetiny, trefil se Troy Terry, ale při hře bez gólmana zpečetil Zach Hyman výhru Edmontonu.

Dostál si tak připsal prohru ve čtvrtém startu za sebou. Dílčím úspěchem ale je, že na něj nevyzráli dva nejproduktivnější hráči soutěže. McDavid získal v utkání jen bod za asistenci u poslední branky, Draisaitl vyšel naprázdno.

Rangers vedli v jedenácté minutě 3:0, přičemž druhý gól připravil Chytil. Český útočník zajel s pukem do pásma a přihrál jej doprava na Kaapa Kakka, který se prosadil střelou ke vzdálenější tyči. Tampa Bay i díky brance a asistenci Alexe Killorna snížila v dalším průběhu na 2:3 a 3:4, ale větší drama domácí nepřipustili. Hlavními strůjci výhry byli Tyler Motte a Chris Kreider, oba vstřelili shodně dva góly.

Calgary zvítězilo ve Winnipegu 3:1. Oba kanadské kluby, které bojují v Západní konferenci o poslední místo do play off, mají nyní stejně bodů. V lepší pozici jsou ale stále i přes prohru Jets, protože jim chybí odehrát do konce základní části ještě čtyři zápasy. Flames zbývají už jen tři duely. Do utkání nezasáhl ani jeden český gólman. Domácí David Rittich i na druhé straně Daniel Vladař zůstali jen na střídačce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:42. Connor Hosté: 26:06. Mangiapane, 44:08. Duehr, 50:40. Zadorov Sestavy Domácí: Hellebuyck (Rittich) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Dubois, Scheifele – Ehlers, Naměstnikov, Wheeler – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, Stenlund, Mäenalanen. Hosté: Markström (Vladař) – Weegar, R. Andersson, Hanifin, C. Tanev, Zadorov, Stecher – Dubé, E. Lindholm, Toffoli – Huberdeau, Backlund, Mangiapane – N. Ritchie, Kadri, Coleman – Lučić, Lewis, Duehr. Rozhodčí Hebert, Kozari – Barton, Galloway Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 14 077 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:13. Kreider, 07:41. Kakko, 10:21. Motte, 27:25. Motte, 51:38. Kreider, 53:49. Panarin Hosté: 10:40. Killorn, 27:10. D. Raddysh, 31:34. Hagel Sestavy Domácí: Šesťorkin (Halák) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Mikkola, Harpur – Vesey, Zibanejad (A), Kreider – Tarasenko, Trocheck, Panarin – Kakko, Chytil, Lafreniere – Motte, Goodrow (A). Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Perbix, Hedman (A), D. Raddysh, Sergačjov, Černák, Cole – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Colton, Paul, Hagel – Killorn, Cirelli, Maroon – Perry, Bellemare, Jeannot. Rozhodčí Chmielewski, Rooney – Marquis, Gibbons Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:56. Terry Hosté: 29:36. Kostin, 32:46. Bjugstad, 58:18. Hyman Sestavy Domácí: Dostál (O. Eriksson Ek) – Fowler (A), Harrington, Beaulieu, Colt. White, Benoit, Shattenkirk – Vatrano, Zegras, R. Strome – Henrique (A), McTavish, Terry – Max Jones, Lundeström, McGinn – Comtois, Grant, Silfverberg (A). Hosté: Campbell (S. Skinner) – Nurse (A), Ceci, Ekholm, Bouchard, Kulak, Desharnais, Broberg – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – E. Kane, Draisaitl, Yamamoto – Foegele, Bjugstad, Janmark – Kostin, Ryan. Rozhodčí Blandina, Hanson – Mills, Brisebois Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 16 017 diváků