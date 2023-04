NHL ONLINE: Hraje všech 32 týmů, Boston v noci proti New Jersey

Šetnáct zápasů nabízí NHL v sobotu večer a v noci na neděli. Do akce se tak v jeden den dostane všech 32 týmů! Boston s českou letkou v čele s Davidem Pastrňákem čeká domácí duel proti New Jersey (2:00). Už večer se Carolina představila na ledě Buffala, kde prohrála 3:4. Martin Nečas nebodoval. Sabres tak vybojovali ještě naději na postup do play off. V boji o postup uspěl také Pittsburgh, který vyhrál v Detroitu 5:1. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na iSport.cz.