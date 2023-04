SESTŘIHY: dva góly Zachy a rekord Bruins. Pálil Hertl, McDavid 151. bod

Hokejisté Bostonu zdolali díky dvěma gólům Pavla Zachy na svém ledě New Jersey 2:1 a 62. výhrou v základní části vyrovnali rekord NHL. Lídr soutěže navázal na výkony Detroitu (1995/96) a Tampy Bay (2018/19). David Pastrňák asistoval u rozdílové trefy Zachy, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, Ondřej Palát přihrál na jediný gól Devils. Tomáš Hertl skóroval za San Jose, které doma podlehlo Edmontonu 1:6.

Radek Faksa pomohl asistencí k výhře Dallasu 2:1 po nájezdech nad Vegas. Přihrávku si připsal i Jakub Vrána, ale se St. Louis podehl na ledě Minnesoty 3:5. Z českých gólmanů chytal v sobotu jen Petr Mrázek, který pustil sedm branek z 31 střel při prohře Chicaga 3:7 v Seattlu.

Zacha působil v New Jersey od sezony 2015/16 až do loňského léta, kdy byl vyměněn do Bostonu. Český útočník se proti svému bývalému zaměstnavateli vytáhl. Ve druhé minutě otevřel skóre v přesilové hře tečí a v čase 4:44 zvýšil na 2:0, když bekhendem dorazil Pastrňákovu střelu. Zacha tak zaokrouhlil počet vstřelených branek v sezoně na dvacet, což se mu v základní části NHL povedlo poprvé v kariéře.

New Jersey snížilo v sedmé minutě brankou Jespera Bratta ze sólového úniku. U jeho trefy asistovali Palát a Jack Hughes, který vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáše v počtu bodů za sezonu (96).

Hertl upravil skóre v osmé minutě střelou z předbrankového prostoru na 1:1. Zbytek zápasu ale patřil Edmontonu. Vedení vrátil kanadskému klubu Connor McDavid, který v utkání vstřelil dvě branky, na jednu nahrál a přehoupl se přes hranici 150 bodů (151/ 64+87). Tuto metu překonal naposledy Mario Lemieux v sezoně 1995/96.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:00. Mittelstadt, 24:04. Dahlin, 38:18. Mittelstadt, 46:15. Ta. Thompson Hosté: 14:34. Jarvis, 14:56. Fast, 31:04. S. Aho II Sestavy Domácí: Levi (Luukkonen) – Dahlin, Samuelsson, Jokiharju, Power, Ljubuškin, Stillman – Tuch, Mittelstadt, J. Skinner – Ta. Thompson, Cozens, Greenway – Quinn, Jost, Peterka – Okposo, Krebs, Girgensons. Hosté: Raanta (Andersen) – Burns, Slavin, Pesce, Skjei, Chatfield, Gostisbehere – Nečas, S. Aho II, Teräväinen – Puljujärvi, Kotkaniemi, Fast – J. Staal, Martinook, Jarvis – Stepan, Drury, Stastny. Rozhodčí Furlatt, Chmielewski – Kovachik, Baker Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 18199 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:58. P. Suter Hosté: 09:25. A. Nylander, 19:59. Crosby, 31:20. Heinen, 43:01. Crosby, 53:00. Malkin Sestavy Domácí: Husso (Hellberg) – Walman, Seider, Edvinsson, Chiarot, Määttä, Hägg – Kubalík, Larkin (C), Perron (A) – P. Suter, Copp (A), Raymond – Erne, Veleno, Chiasson – Berggren, Czarnik, Luff. Hosté: Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), P. Joseph, Petry, Friedman, Rutta – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – Granlund, Poehling, A. Nylander – Heinen, Carter, Archibald. Rozhodčí Hebert, Skilliter; Tobias, Smith Stadion Little Caesars Arena, Detroit

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:59. Kiviranta, . Hintz Hosté: 14:21. Howden Sestavy Domácí: Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Heiskanen, Hakanpää, Lindell, Harley, C. Miller – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Domi, Seguin, Dellandrea – Ja. Benn, W. Johnston, Dadonov – Kiviranta, Faksa, Glendening. Hosté: Quick (Brossoit) – Martinez, Pietrangelo, Hague, Hutton, Whitecloud, McNabb – Marchessault, Stephenson, Dorofejev – R. Smith, W. Karlsson, Amadio – P. Kessel, N. Roy, Barbašev – Kolesar, Howden, Cotter. Rozhodčí O´Rourke, Brenk – Alphonso, Gawryletz Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:03. Hertl Hosté: 05:46. Nugent-Hopkins, 18:16. McDavid, 30:05. Hyman, 39:54. Ryan, 49:48. Broberg, 54:36. McDavid Sestavy Domácí: Reimer (Kähkönen) – M. Vlasic, E. Karlsson, Ferraro, Benning, Šimek, Thrun – Bordeleau, Couture, Zetterlund – Peterson, Hertl, Gregor – J. Svečnikov, Sturm, Labanc – MacDonald, Lorentz, Raška. Hosté: S. Skinner (Campbell) – Nurse, Ceci, Ekholm, Bouchard, Kulak, Desharnais, Broberg, Demers – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – E. Kane, Draisaitl, Yamamoto – Foegele, Bjugstad, Janmark – Kostin, Ryan. Rozhodčí Stadion SAP Center, San Jose

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:12. Fischer, 26:33. Crouse, 29:06. Keller, 59:25. Maccelli, 64:01. Hayton Hosté: 14:21. Henrique, 32:01. R. Strome, 45:46. Henrique, 58:06. Max Jones Sestavy Domácí: Prosvetov (Vejmelka) – Välimäki, Mackey, Moser, Nemeth, J. Brown, Söderström – Schmaltz, Hayton, Keller (A) – Crouse (A), McBain, Maccelli – Fischer (A), Boyd, O'Brien – B. Ritchie, Dauphin, Kelemen. Hosté: Dostál (O. Eriksson Ek) – Harrington, Fowler (A), Colt. White, Beaulieu, Shattenkirk, Benoit – R. Strome, Zegras, Vatrano – Terry, McTavish, Henrique (A) – McGinn, Lundeström, Max Jones – Silfverberg (A), Grant, Comtois. Rozhodčí MacPhee, Rank – Knorr, Apperson Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:06. Scheifele, 41:36. Pionk Hosté: Sestavy Domácí: Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Samberg, Schmidt – Scheifele (A), Connor, Dubois – Wheeler, Naměstnikov, Ehlers – Lowry (A), Niederreiter, Appleton – Mäenalanen, M. Barron, Stenlund. Hosté: Saros (Lankinen) – McDonagh (A), Fabbro, Livingstone, Barrie (A), C. Foote, Stastney – Sanford, Glass, Tomasino – Evangelista, Sherwood, Novak – Sissons (A), Trenin, Asplund – Afanasjev, McCarron, Jankowski. Rozhodčí McCauley, Lee – Shewchyk, Murchison Stadion Canada Life Centre, Winnipeg Návštěva 14075 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:51. D. Strome, 36:05. Wilson Hosté: 30:56. Verhaeghe, 33:47. Ekblad, 59:00. M. Tkachuk, 59:20. Reinhart Sestavy Domácí: C. Lindgren – Carlson, Fehérváry, Jensen, Sandin, Irwin, Alexejev – Sheary, Wilson, D. Strome – Milano, Protas, Bäckström – Malenstyn, Aube-Kubel, Dowd – Kuzněcov, Cr. Smith. Hosté: Lyon – Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Mahura, Gudas – Duclair, Barkov, Verhaeghe – Lundell, Luostarinen, M. Tkachuk – Lomberg, Reinhart, E. Staal – Coli. White, Cousins, G. Smith. Rozhodčí Sutherland, L’Ecuyer; Gibbons, Marquis Stadion Capital One Arena, Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:08. Marner, 15:16. Tavares, 23:56. W. Nylander, 24:52. Marner, 46:01. Tavares, 53:51. Matthews, 56:50. Bunting Hosté: 22:28. Kovacevic Sestavy Domácí: Samsonov (59. Alexander) – Holl, McCabe, L. Schenn, E. Gustafsson, Liljegren (A), Giordano – Marner, Matthews (A), Bunting – W. Nylander, O'Reilly, Tavares (C) – Simmonds, Acciari, Kerfoot – Lafferty, Kämpf, Aston-Reese. Hosté: Montembeault (Primeau) – J. Barron, Matheson, Wideman, Edmundson (A), Kovacevic, Schueneman – Armia, Suzuki (C), Harvey-Pinard – Gallagher (A), Drouin, Gurjanov – R. Pitlick, Evans, Hoffman – Ylönen, Tierney, Pezzetta. Rozhodčí Markovic, Nicholson – Barton, Berg Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19 033 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 10:09. Vesey, 12:21. Kreider, 45:00. Mikkola, 59:31. Trocheck Sestavy Domácí: Hutchinson (Gillies) – Peeke, Bayreuther, A. Boqvist, Berni, Jiříček, M. Bjork – Marčenko, Jenner (C), J. Gaudreau – Bemström, Roslovic, K. Johnson – L. Foudy, Kuraly, E. Robinson – Fix-Wolansky, McKown, Luoto. Hosté: Šesťorkin (Halák) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Mikkola – P. Kane, Zibanejad, Kreider – Tarasenko, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Motte, Goodrow (A), Vesey. Rozhodčí Schlenker, Syvret Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:30. Batherson, 10:57. Gauthier, 26:21. P. Brown, 39:44. DeBrincat, 42:07. Sokolov, 50:49. Kastelic, 59:42. Giroux Hosté: 02:51. Killorn, 33:38. Hagel, 34:06. Hedman, 46:01. Point Sestavy Domácí: Talbot (Sögaard) – Zub, Sanderson, Holden, Brännström, Bernard-Docker, Kleven – Giroux, Stützle, B. Tkachuk – Batherson, Pinto, DeBrincat – P. Brown, Gambrell, M. Joseph – Gauthier, Kastelic, Sokolov. Hosté: Elliott (Vasilevskij) – Perbix, Hedman, Černák, Cole, Bogosian, H. Fleury – Kučerov, Point, Stamkos – Colton, Paul, Hagel – Killorn, Cirelli, Maroon – Perry, Bellemare, Eyssimont. Rozhodčí K. Pollock, P. MacDougall – J. Fournier, D. Nansen Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:19. Mayfield, 27:50. Nelson, 35:06. Bolduc, 58:21. Fasching Hosté: Sestavy Domácí: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Pulock, S. Aho I, Mayfield, Bolduc, Dobson – Lee, Horvat, Holmström – Engvall, Nelson, Palmieri – Parise, Pageau, Fasching – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck. Hosté: Hart (41. Sandström) – Sanheim, Ristolainen, Provorov, York, Seeler, Braun – Lemieux, Laczynski, Deslauriers – Hayes, N. Cates, Tippett – J. van Riemsdyk, Laughton, Allison – Farabee, Frost, Konecny. Rozhodčí Rooney, McIsaac – Murray, Gawryletz. Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17 225 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:00. Zacha, 04:44. Zacha Hosté: 06:21. Bratt Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), Orlov, Carlo, H. Lindholm, Grzelcyk, Zbořil – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Pastrňák, Zacha, Bertuzzi – Frederic, Coyle, Hall – Hathaway, Nosek, Greer. Hosté: Blackwood (Vaněček) – Hamilton, Bahl, Marino, Graves, Severson, Siegenthaler – Mercer, Hischier (C), Tatar – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Šarangovič, J. Boqvist, Meier – Bastian, M. McLeod, Wood. Rozhodčí Dunning, Luxmore – Suchánek, MacPherson Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:17. Hartman, 11:37. Steel, 34:27. F. Gaudreau, 39:25. Spurgeon, 58:07. Brodin Hosté: 05:19. Blais, 41:11. Neighbours, 47:51. Bučněvič Sestavy Domácí: Gustavsson (M. Fleury) – Dumba (A), Brodin, Spurgeon (C), Middleton, Klingberg, Merrill – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – Boldy, M. Johansson, F. Gaudreau – M. Foligno (A), Nyquist, Steel – Duhaime, Dewar, Reaves. Hosté: Binnington (Žerenko) – Parayko (A), Leddy, Faulk (A), Krug, Rosén, Samorukov – Saad, B. Schenn (A), Kyrou – Neighbours, Bučněvič, Kapanen – Thomas, Vrána, Blais – Toropčenko, N. Walker, T. Pitlick. Rozhodčí Lambert, South – Jackson, Galloway Stadion Minsk Arena, Minsk Návštěva 19191 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:03. McWard, 13:29. E. Pettersson, . Kuzmenko Hosté: 40:41. E. Lindholm, 46:07. Kadri Sestavy Domácí: Demko (Delia) – Q. Hughes, Burroughs, A. Hirose, T. Myers, Bear, McWard – Kravcov, E. Pettersson, Garland – Di Giuseppe, J. Miller, Boeser – Joshua, Aman, Studnicka – Beauvillier, Dries, Kuzmenko. Hosté: Markström (Vladař) – Zadorov, Weegar, Hanifin, C. Tanev, Stecher, R. Andersson – Dubé, E. Lindholm, Toffoli – Huberdeau, Backlund, Mangiapane – N. Ritchie, Kadri, Coleman – Lučić, Lewis, Duehr. Rozhodčí Hanson, Hebert – McNamara, Mills Stadion Rogers Arena, Vancouver Návštěva 18 852 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:48. Tolvanen, 08:55. Eberle, 19:09. Gourde, 32:21. A. Larsson, 33:16. Sprong, 51:54. McCann, 54:51. Geekie Hosté: 05:44. S. Jones, 30:39. S. Jones, 35:02. L. Reichel Sestavy Domácí: Mar. Jones (41. Grubauer) – Dunn, A. Larsson (A), Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle (A), McCann, Beniers – Geekie, Wennberg, Frödén – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – Sprong, Donato, B. Tanev. Hosté: Mrázek (Stalock) – S. Jones (A), C. Jones, Murphy (A), A. Vlasic, Tinordi, Kaiser – Athanasiou, A. Bjork, L. Reichel – Dickinson, T. Johnson, J. Toews (C) – Katchouk, Khaira, Joe. Anderson – Entwistle, R. Johnson, A. Wagner. Rozhodčí Blandina, Rehman – Brisebois, Johnson Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17151 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:34. Kempe, 32:55. Arvidsson, 46:44. Kempe Hosté: 21:28. Malgin, 22:30. Newhook, 41:50. B. Hunt, 46:18. Malgin Sestavy Domácí: Copley (Korpisalo) – Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Durzi, Se. Walker, Spence – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Arvidsson, Danault (A), Moore – Kaliyev, Lizotte, Iafallo – Anderson-Dolan, Kupari, Grundström. Hosté: Georgijev (J. Johansson) – D. Toews (A), Girard, J. Johnson, B. Hunt, E. Johnson, MacDermid – Rantanen (A), MacKinnon (A), Rodrigues – Malgin, Compher, Ničuškin – L. O'Connor, Eller, Cogliano – Nieto, Newhook, Meyers. Rozhodčí Dwyer, Pochmara – Toomey, Flemington Stadion Crypto.com Arena, Los Angeles Návštěva 18 230 diváků