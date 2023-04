NHL ONLINE: Boston blízko postupu, Češi bodovali. Nečas přispěl k výhře

Boston už je jen jednu výhru od postupu do 2. kola play off. V neděli večer zvládli Bruins i druhý zápas na ledě Floridy a po triumfu 6:2 se ujali vedení v sérii 3:1 na zápasy. David Pastrňák tentokrát bodově nepřispěl, Češi každopádně byli vidět. Pavel Zacha zapsal dvě asistence, Tomáš Nosek s Jakubem Laukem po jedné nahrávce. K postupu už se přiblížila i Carolina, která vyhrála 5:2 na ledě New York Islanders a vede v sérii rovněž 3:1 na zápasy. Jedním gólem k triumfu přispěl i Martin Nečas. V noci se pak hrají další dva zápasy. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSport.cz.